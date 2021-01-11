我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

永遠的青鳥…詩人蓉子離世 享壽百歲

台灣新聞組／台北11日電
詩人蓉子在江蘇老家逝世，享壽百歲。 (圖：交大提供)
詩人蓉子在江蘇老家逝世，享壽百歲。 (圖：交大提供)

詩人蓉子9日下午5時，在中國江蘇老家逝世，享壽百歲。文訊總編輯封德屏表示，蓉子的姪子對她說，蓉子是因為年邁，身體器官衰竭所以過世。

中央社報導，蓉子本名王蓉芷，是江蘇省揚州人，出生於1922年，1955年與詩人羅門結婚，與羅門都是藍星詩社的重要詩人，主持詩社後期「藍星詩頁」及「藍星一九六四」的編務工作，蓉子創作以詩、散文為主，代表作品有詩集「青鳥集」，這是戰後第一本女詩人專集，也因此被譽為「永遠的青鳥」。

封德屏表示，蓉子2019年4月底至江蘇定居，與姪子住在一起安享晚年，「她的身體其實很健康，這樣的高齡依然精神很好。」

據報導，封德屏說，蓉子在「台灣作家作品目錄」裡記載的出生年是1928年，但是她跟蓉子家人確認後才得知，蓉子其實是1922年出生，蓉子的家人亦在去年5月蓉子生日時，就為蓉子慶祝百歲。

封德屏也說，四年前羅門過世後，蓉子就只剩自己一人。在2019年4月初，蓉子還住在淡水潤福，封德屏曾與詩人作家向明、張默、朵思、蕭蕭等人前往淡水為蓉子暖壽，當時蓉子就已經準備前往江蘇與姪子團聚。

報導說，封德屏在臉書上也寫下對蓉子的思念，她表示，「這位藍星詩社的女詩人，如今也離開我們了，永遠的青鳥，懷念妳。」

台灣 六四 中國

上一則

新聞評論╱洗刷民選獨裁 別再為難基層員警查水表

下一則

陽明交大首任校長 林奇宏出線 學界傳「是上面要的人」

延伸閱讀

「永遠的青鳥」詩人蓉子逝世江蘇老家 享壽百歲

「永遠的青鳥」詩人蓉子逝世江蘇老家 享壽百歲
「請成都遊客原路返回」…男「P圖」江蘇南京機場指示牌被行拘

「請成都遊客原路返回」…男「P圖」江蘇南京機場指示牌被行拘
2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？

2年騙12女…江蘇男帶懷孕女友登記被認出：你不是昨天來離婚？
江蘇男趁父癱「為母徵婚」 騙3同居人逾11萬元

江蘇男趁父癱「為母徵婚」 騙3同居人逾11萬元

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析