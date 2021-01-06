我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

花敬群 長年扛房地政策 終爆粗口罵「蟑螂」

記者陳熙文／台北6日電
內政部次長花敬群。(本報資料照片)
內政部次長花敬群。(本報資料照片)

內政部次長花敬群堪稱蔡政府的房屋政策大將，幾乎攸關居住正義的政策都由他一肩扛下，然而面對時代力量的批評，他昨晚竟脫口回罵「時代蟑螂真的有夠髒」，雖然後來改文致歉，但已釀起軒然大波，而他自上任以來，因政策方向與民間和在野黨期許不同，多次交鋒。

花敬群為學者出身，早年是社運界在居住議題中的代表人物之一，在蔡總統2016年競選時，是總統的房市政策白皮書執筆人、民進黨智庫土地及住宅政策小組召集人，並在蔡政府上台後，進入內政部，扛下「住宅三箭」政策，成主要推動者。

由於居住正義乃年輕人主要關心的議題，更是蔡政府2016年獲得選民支持，順利當選的關鍵之一，花敬群任官後，包括在都更、囤房稅，及實價登錄等議題上，皆被各界用放大鏡檢驗。

然而，許多政策非一蹴而成，例如2018年，時任民進黨立委施義芳就曾在立法院內政委員會質詢質疑，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的進度緩慢，質問若不改善，花敬群是否負起政治責任下台？花敬群當時則回應，「這不是我能決定的」。

而在囤房稅的政策上轉彎，更成衝突點的濫觴。由於花敬群在擔任學者時，態度上傾向支持囤房稅，包括在2013年時表示，希望中央動起來，從不動稅制下手，才能積極解決炒房，以及2014年時批評國內房屋持有的稅基嚴重偏低，造成炒房嚴重，卻在去年5月表示，有些人視為天大正義的囤房稅，是「無效且無理的錯誤建議」。

對於打房，他也曾留言說，「2014年以前是打房的正確時機，現在打房既傷經濟，也傷許多辛苦的年輕首購自住者。」

花敬群疑似不打房的態度，引起譁然。花敬群都自己在專訪時說，「我是對過去的街頭伙伴們，輕輕打了一巴掌」。時代力量則痛批，「花次長，您這一巴掌不只是打在過去夥伴們的臉上，還打在您過去的理想、您的支持者，以及所有相信您會推動居住正義的台灣人臉上。」有學者及社運人士則說要協尋當年的「花教授」，對比今日的「花次長」。

花敬群一直以來都態度強硬，言詞激烈，昨日蟑螂文一出，長期活躍於社運的政大地政系教授徐世榮隨即在臉書上說，「罵過我的次長又在飆罵了」，而過去就算是執政黨的立委在內政委員會質詢，花也強硬回擊、不留情面，例如，民進黨立委高嘉瑜主張實坪制，在內政委員會做質詢，花敬群則持反對意見，並希望高嘉瑜尊重專業，不要把事情扭曲。

而在社宅議題上，台北市長柯文哲日前唱衰蔡總統1.5萬戶社宅的興建計畫「當然不可能」，花敬群則回，不樂見好政策被縣市長汙衊，與柯文哲隔空交火，最後花敬群則直言，吵這種低級下流的架，實在對不起國人。

民進黨 內政部 台灣

上一則

台防疫旅館爆滿 北市、高雄限有戶籍「市民」入住

下一則

重磅快評／「有政府會監控」 台灣天網強過新加坡？

延伸閱讀

黑白集／三保齊漲理直氣壯 蔡政府話術了得

黑白集／三保齊漲理直氣壯 蔡政府話術了得
台灣豬標章破功 綠委：陳吉仲不用道歉嗎？

台灣豬標章破功 綠委：陳吉仲不用道歉嗎？
台北市長民調 蔣萬安獨強 任何一種對戰組合都贏

台北市長民調 蔣萬安獨強 任何一種對戰組合都贏
徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙

徐國勇氣喘復發 缺席立院備詢 就醫無大礙

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37
在司法院長許宗力（中）監交下，吳明鴻（右）從藍獻林（左）手中接下最高行政法院院長。（記者林澔一／攝影）

蔡總統家天下 馬以南：弟當總統 全家失業

2021-01-01 02:26
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說