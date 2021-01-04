昔立院三寶蔡啟芳出院開車自撞 翻3圈未受傷妻腿斷

蔡啟芳肺阻塞末期，去年7月11日66歲生日前1天，在台大醫院接受肺部移植手術，經長達11小時手術重生；去年底蔡啟芳又因感冒發燒、免疫力下降住院，行政院長蘇貞昌(右)到醫院探視。(記者魯永明／翻攝)

嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳去年完成肺臟移植重生，上月住院暴瘦只剩38公斤，出院第二天、昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，發生自撞電桿車禍 ，安全氣囊全爆開，車翻轉三圈，蔡啟芳奇蹟似地無大礙，妻子卻腿部骨折送醫。

來源：聯合新聞網

「我父親是天公囝孩子，車翻滾三圈竟然沒事！」蔡啟芳兒子、立委蔡易餘說，父親出院不聽家人勸阻，堅持自己開車，母親擔心坐在旁，豈料，父親開車快到家，自撞電桿，安全氣囊全爆開，車翻轉三圈，蔡啟芳奇蹟似地無大礙，但母親子卻腿部骨折送醫。

父母送弟弟經營養護機構照料，蔡易餘對父親不聽勸還開車自撞，感到無奈難過；蔡啟芳日前出院，仍開車外出訪友，因年紀稍長、又動過大手術，體力已不如從前，加上事發當時夜色昏暗視線不佳。

蔡啟芳以為該處是可轉彎道，不料轉彎後撞上電線桿，還因撞擊力道過大導致車子翻覆三圈，蔡啟芳被救出不願就醫，自行返家休養。蔡易餘得知父親自撞車禍後忍不住說，「病人還開車是最不好示範，我猜父親是故意的」。

蔡啟芳肺阻塞末期，去年7月11日66歲生日前1天，在台大醫院接受肺部移植手術，經長達11小時手術重生；去年底蔡啟芳又因感冒發燒、免疫力 下降住院，行政院長蘇貞昌到醫院探視，蔡易餘臉書 透露，護理師很高興請蘇幫忙「唸他一下」。

蔡易餘貼蘇貞昌探視他父親照片，蔡啟芳身形削瘦，讓許多親友鄉親快認不出來，蔡易餘說，父親生病開刀換肺前，體重還有60多公斤，現在只剩38公斤，父親換肺後未遵照醫師囑咐，按時回診復健，到處趴趴走找朋友，還計畫在新北市開小吃店，賣家鄉布袋鎮虱目魚粥。