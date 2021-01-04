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阿扁當廣播主持人 綠：為難法部 藍：蔡司改的嘲諷

台灣新聞組／台北4日電
新年伊始，前總統陳水扁多了廣播節目主持人身分，每周日在「微微笑全國廣播網」主持節目。（翻攝自直播畫面）
新年伊始，前總統陳水扁多了廣播節目主持人身分，每周日在「微微笑全國廣播網」主持節目。（翻攝自直播畫面）

保外就醫的前總統陳水扁，昨天起多了廣播節目主持人身分，每周日在「微微笑全國廣播網」主持勵志節目，首集與傳媒集團董事長石川對談，陳水扁說，他是廣播菜鳥，心情緊張，不少粉絲留言為他打氣。

有不具名的綠營立委表示，這分明是給法務部添麻煩。藍營立委則大力批評，認為這是對司法嚴重挑戰，也是對蔡政府司法改革的嘲諷。

國民黨立委陳以信批評，保外就醫的身分還可以堂而皇之主持廣播節目，對司法是嚴重的挑戰，也是對蔡政府司法改革的嘲諷；如果保外就醫可以主持廣播節目，陳水扁不應該是特例，「所有保外就醫的人都可以主持（廣播），總統還可以去上節目」。

國民黨立委李德維也說，陳水扁既然保外就醫，就應該好好在醫療院所或家中休養，等到身體狀況恢復就應該回到監獄，把剩下刑期服完；先前陳水扁已經參加公開活動，現在還主持廣播節目「打零工」，蔡政府不知道在幹什麼？對受刑人這樣的行為「視而不見、聽而不聞」，民進黨面對陳水扁完全喪失行為能力，蔡英文完全愧對自己台大法律系的畢業證書。

民眾黨團總召賴香伶則認為，可能須視廣播節目的內容來做評斷。她表示，陳水扁早已經透過不同的網路平台對外發聲，包括「勇哥物語」等，如今化身廣播節目主持人，應交由相關單位評估，希望內容別過多涉及政治。

陳水扁說，去年12月30日台中監獄有訪視，他和中監溝通過，「他們都很清楚！」中監則表示，陳水扁主持廣播節目一事，中監派員持續掌握、評估中，一切依保外就醫的相關規定辦理。

陳水扁從2015年獲保外就醫迄今，台中監獄對扁做出四不原則約束，包括「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」，若違反規定，中監將在審議後作處分；但扁保外就醫期間，多次接受日媒專訪、參與凱達格蘭學校募款餐會等，被質疑踩中監紅線，台中監獄都未祭出撤銷扁保外就醫的處分。

台中監獄副典獄長吳照明說，陳水扁任廣播節目主持人，依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，掌握、評估他保外就醫狀況，目前暫無其他特殊事項對外說明。

陳水扁 監獄 教育

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