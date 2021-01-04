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冷眼集／扁一再越線 中監還在打官腔

記者陳熙文
陳水扁保外就醫，暢所欲言，現在還化身廣播節目主持人。（本報資料照片）
陳水扁保外就醫，暢所欲言，現在還化身廣播節目主持人。（本報資料照片）

前總統陳水扁自2015年獲保外就醫至今，網路上的「勇哥」做不夠，現在還要化身廣播節目主持人。諷刺的是，扁都坐上廣播台了，台中監獄還在大打官腔：「派員持續掌握、評估中。」是不是牴觸紅線、違背中監所提的「四不原則」？大家是明眼人，心中都有一把尺。

中監當初約束陳水扁「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」，如今細細數來，似乎無一沒被打破，到底前總統就是與平凡民眾不同，所謂天子犯罪與庶民同罪，恐怕只是「想像」。現實是，總統犯罪，不但可以保外就醫，還可能暢所欲言。

對於陳水扁的抓與放，蔡政府冷處理了如此久，既不願狠下心來特赦，又不堅持嚴格執行、把人抓進去關，直遊走在模糊地帶，恐也助長陳水扁的得寸進尺。

陳水扁顯然也知道碰觸紅線，因此他3日強調節目不談政治，只談勵志。但以他的身分，公開主持廣播節目，不知是對保外就醫的漠視，已把自己視為自由身？還是小看了廣播節目主持人這項工作，連保外就醫的病人都能輕鬆勝任？

對於一再越界的陳水扁，大家共同的疑問是：他究竟有病還是無病？如果無病，何須保外？如有有病，又是何來的幹勁和體力來主持節目？那樣的體力，又是否足以用來服刑？而蔡政府也須面對人民的提問：仍要繼續縱容國家前元首，享受高於一般國民的特殊待遇？

陳水扁 監獄

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