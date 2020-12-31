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胡宗南之子胡為真談「史上最強匪諜」：死前向我們道歉

記者陳宛茜／台北31日電
總統府前資政胡為真(前右)舉行「疾風勁草:胡宗南與國軍在大陸的最後戰役1949-1951」新書發表會，前左為前總統馬英九。(記者陳宛茜／攝影)
總統府前資政胡為真(前右)舉行「疾風勁草:胡宗南與國軍在大陸的最後戰役1949-1951」新書發表會，前左為前總統馬英九。(記者陳宛茜／攝影)

有「西北王」之稱的將軍胡宗南，是國共內戰的關鍵人物。其子總統府前資政胡為真昨天舉行「疾風勁草:胡宗南與國軍在大陸的最後戰役1949-1951」，他在發表會中透露，當年潛進胡宗南麾下蒐集情報的中共間諜熊向暉，曾在死前透過兒子傳遞訊息給他，表示一生最對不起的就是胡宗南，希望向他的後代道歉。

1949年12月30日這一天，胡宗南接受蔣中正的指令，為力保中華民國政府在中國大陸最後的據點，從海南島的海口飛抵如同孤島的西昌。胡為真選擇在71年後的這一天出版此書「疾風勁草」，希望帶領讀者一起回顧當年父親胡宗南與國軍，一起投入明知不可為卻仍義無反顧的這場戰爭。

1949年10月國府播遷台北前後，正是國共內戰交戰的關鍵時期。當時胡宗南從成都走海南、再回到西昌，次年3月胡宗南大軍在西昌潰敗，大好江山從此盡失。身負重任的胡宗南來台後飽受攻擊，甚至引來監察院彈劾。胡為真表示，撰寫此書有三大動機，一是不能讓國軍的奮鬥白白犧牲、二是不能讓共黨將歷史定調，三是希望讀者「對於為中華民國犧牲的先烈，永遠給予最高的崇敬。」

發表會上，除了前總統馬英九出席，數十位胡宗南的舊部屬與後代出席，包括知名前新聞主播盛竹如。原來盛竹如之父盛文不僅是胡宗南麾下將領，還是1947年攻略延安作戰計畫之籌備者及執行人。一位後代表示，父親生前告訴他，只要有胡宗南的相關活動，一定要出席向胡將軍致意。

西昌之戰雖敗，卻成功牽制中共未出兵台灣。胡為真表示，毛澤東曾在文革時表示，共軍只看到西南有胡宗南大軍，沒把二野三野集中起來解放台灣，「在大陸，蔣介石輸了，我們贏了；在台灣，蔣介石贏了，我們輸了」。國史館前館長呂芳上也說，正因為康川地區有「西北王」胡宗南一路抵抗，才使共軍沒能及時全面「解放」台灣。

談到胡宗南大軍在西南的失敗，胡為真認為，蔣介石和父親胡宗南的戰略想法不一樣；當時中國經濟垮了，軍官的薪餉根本無法養家，影響士氣。他表示，當時父親帶領的大軍在大雪紛飛的天氣穿草鞋行軍幾百公里，士兵的草鞋上都是鮮血，「用自己的鮮血保衛國家到最後一刻。」

胡宗南遭後人質疑之處，還包括誤信機要秘書熊向暉。熊向暉深受胡宗南信任，其實在念大陸清華大學時便秘密加入共產黨。蔣介石給胡宗南的密令都由熊向暉簽收，胡宗南下達命令也都由熊向暉起草，這些軍事機密都遭熊向暉洩漏給毛澤東、周恩來，讓胡宗南兩次進攻延安皆無功而返、錯失殲滅共軍的機會。毛澤東曾稱讚熊向暉的地下情報工作是中共情報工作最成功、最模範的事例：「一個人能頂幾個師」。

談到這位「史上最強匪諜」，胡為真表示，父親喜歡栽培年輕人，甚至因此不小心吸收了共產黨員。他透露，「那位姓熊（熊向暉）的」過世兩年前要他的兒子傳話給胡為真和弟妹，表示自己一生最對不起的就是「胡先生(胡宗南)」，「希望向我們道歉」。

台灣 共軍 中共

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