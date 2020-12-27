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紅磚屋將熄燈 黃春明最後一次講故事「沒有遺憾」

記者張議晨╱宜蘭27日電
百果樹紅磚屋年底熄燈，作家黃春明26日在紅磚屋舉辦最後一場講座，現場座無虛席。黃春明（圖）強調，熄燈不是結束，還會有團隊接棒下去。（記者張議晨╱攝影）
百果樹紅磚屋年底熄燈，作家黃春明26日在紅磚屋舉辦最後一場講座，現場座無虛席。黃春明（圖）強調，熄燈不是結束，還會有團隊接棒下去。（記者張議晨╱攝影）

宜蘭百果樹紅磚屋年底熄燈，昨天最後一場講座，作家黃春明不僅是主角，還當服務生。他坦言，宜蘭縣議會決議讓他心灰意冷，另方面，87歲的他也盼把紅磚屋棒子交出去。歷經罹癌、化療，又遇上紅磚屋熄燈，遺憾嗎？他露出笑容說，「這麼熱鬧，怎會有遺憾。」

紅磚屋位於宜蘭火車站前，門口迎賓立牌寫著「請來喝一杯咖啡，火車會等你」，是火車站前具特色的人文風景，偶爾還可碰到黃春明在此，為小朋友講故事。

但宜蘭縣議會要求紅磚屋公開招標，加上黃春明要專心寫作，日前他發文至文化局，營業到月底。

紅磚屋昨舉辦最後一場「漫談老人」講座，小小空間座無虛席，他的幽默逗得台下大笑。

紅磚屋點燈營運8年，談到將吹熄燈號，黃春明坦言仍有點不捨，「事情不必句點，但人要有句點」。

最後一場講座限定120人入場，黃的舊識、兒童劇團、基金會成員齊聚，作家平路獻上擁抱，不捨紅磚屋就此畫下句點。

知名攝影師阮義忠挽留黃春明續留宜蘭，阮說，他的故事館還有空間，可以辦講座、劇團。

「熄燈並不代表畫下句點，辦活動不一定要在紅磚屋。」黃春明說，紅磚屋結束後，他的雜誌《九彎十八拐》還在，黃大魚基金會也還在，紅磚屋熄燈不是結束，只是換另一組人，另一個地點，繼續做文化工作。

而未來的紅磚屋，宜蘭縣文化局長呂信芳說，將重新辦公開徵選，尋求年輕藝文團隊進駐，延續黃春明的文化理念，最快明年3月有結果。

百果樹紅磚屋年底熄燈，作家黃春明26日在紅磚屋舉辦最後一場講座，現場座無虛席（圖...
百果樹紅磚屋年底熄燈，作家黃春明26日在紅磚屋舉辦最後一場講座，現場座無虛席（圖）。黃春明強調，熄燈不是結束，還會有團隊接棒下去。（記者張議晨╱攝影）
百果樹紅磚屋月底熄燈，作家黃春明26日在紅磚屋舉辦最後一場講座，座無虛席。（記者...
百果樹紅磚屋月底熄燈，作家黃春明26日在紅磚屋舉辦最後一場講座，座無虛席。（記者戴永華╱攝影）

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