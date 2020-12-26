金門「安東一營區」據點 記錄「一戰成名」的熊震球

金門的安東一營區據點內有一幅巨大的畫作，畫的就是當年奠下戰功戰車手，熊震球還在畫前開心說「那就是他！」。(記者蔡家蓁／攝影)

古寧頭戰役中的英雄人物熊震球昨日凌晨傳出過世，享耆壽90歲，他對金門感情很深，金門「安東一營區」據點，更以熊震球第一人稱的視角，將他從16歲的少年投筆從戎開始，輾轉跟隨國軍撤守來臺，在戰爭情勢急轉之下，搶灘登陸當時黃土飛揚的金門，到關鍵的古寧頭戰役發射出第一枚砲彈，這一段被遺忘的歷史，完整的記錄下來。

「安東一營區」是古寧頭沿岸沙灘重要海防據點之一，金門國家公園管理處將園區戰役史蹟活化利用，4年前重新開幕時，就邀請在古寧頭戰役中向共軍 發射第一枚砲彈的戰車射手熊震球現身話當年，熊震球引領民眾參觀營區，進入當時情境。

當年到場主持開幕的熊震球，雖然已經高齡86歲，但回憶起古寧頭戰役的點點滴滴，仍恍如昨日，一番演講條理分明，將戰爭殘酷的狀況，描述的相當深入，最後還高喊「我愛金門」，讓在場的金門國家公園管理處同仁都印象深刻。

在重生後的安東營區內，有一幅巨大的畫作，畫的就是當年奠下戰功戰車手，12人一字排開，熊震球等人還開心指著自己，在自己的畫像前合影，如今英雄遠去，這一切都成絕響。

熊震球說，民國38年10月24日下午2點多，他們在西山靶場進行步戰協同實彈演習直到下午4點結束，三輛戰車離開靶場不久後，戰車剛好拋錨在嚨口田埂邊沙地，搶救到25日凌晨，約末在凌晨2時許，嚨口附近海邊發出2發紅色信號彈，當時排長下令全員就戰鬥位置，三輛戰車官兵上車備戰，並將砲口轉向海邊，當時的氛圍相當緊張刺激。

「這一戰不能輸，輸了家就沒了！」 熊震球說，當時他擔任戰三團第一營第三連上士射手，有感情勢危急，他當機立斷立即砲彈上膛，擊發古寧頭戰役之第一砲，彈落之處恰中敵軍彈藥指揮船，霎時桅帆火球一團，照亮海灘，頓時岸上人潮亂竄，守軍全力火網交織，共軍打鑼、擊鼓，槍聲及衝殺聲齊出，全力向內陸滲透，守軍全力防守，三輛戰車一字排開，火力全開。

熊震球曾回憶，兩軍接戰，他和袍澤內心害怕，但駁火15分鐘後，不再恐懼，他說，過去參與戰役的，都是20多歲的年輕人，1萬多名勇士 為了守護臺海安全，奉獻了生命，護持現今臺灣自由民主的珍貴價值。

「那時代，是局勢推著人走，是為了溫飽而選擇的道路，是為了繼續活著而選擇方向。你說，這是選擇？我說，這是為了生存！」老人家回憶起戰爭的無情，只能道出大時代小兒女的無奈。