我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

「騙扁少年」黃琪為男友行騙獲減刑 高院：揭富商豪門經濟特權

記者王宏舜／台北24日電
台灣高等法院發言人連育群說明黃照岡（黃琪）詐欺案判決結果。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院發言人連育群說明黃照岡（黃琪）詐欺案判決結果。記者王宏舜／攝影

「騙扁少年」黃琪假冒高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙凱基證券期貨交易手續費差價、佯國泰集團親戚試駕太古集團超跑、冒周姓前醫師男友之名租屋，台灣高等法院認為黃已返還被害人損失，3案減為6月徒刑，得易科罰金。合議庭指出，整起案件起於黃追求幼稚的感情而犯案，希望如他所言勇敢面對荒唐過去、重拾真實的自己。

高院認為，黃琪從凱基證券獲取的利益只有手續費「價差」1萬9575元(台幣，下同)；自太古公司則是獲得無償使用Audi A8共10日又21小時的「試駕利益」，以日租金換算的不法所得也只有8萬1312元，被害人的經濟損失微乎其微，台北地院卻分別量處8月、10月非入監不可的徒刑，合併執行1年2月，過苛。

高院指出，黃的行為其實間接揭露富商豪門間不為人知的「經濟特權」，先不論他們的利益或形象受損，這也是因被害人公司誤信並「討好權貴、查證不足」所致。

黃琪表示，這些小錢小利不是詐騙的主要利益，而是要藉名人關係開戶操作期貨、以購車之名試駕名車，都是為了討好周姓前男友。高院認為，黃為在周面前「炫富」、展現在上流社會的關係，以為可以博得他歡心，從主觀上來看，這並不會危害社會正常交易秩序，而且本案的內情本質就是「建立在特權關係上」，給予名人所謂「優惠」待遇的價值扭曲商業現象，也不是正常或良好示範，因此認為一審量刑不當。

高院認為黃琪犯2項刑法詐欺得利罪、1項行使偽造私文書罪，考量黃琪犯罪動機是為了討好男友，「沿用」他多年來慣用冒充名人或財團後代的詐騙手法，事後也積極與被害人和解；不過周沒有原諒黃琪。這些狀況都納入高院量型因子。

高院認為黃琪需要的是矯治、教化和心理輔導，而不是科以非入監執行不可的重罰，並認為若處長期監禁，不僅無助對黃的矯治及社會教育，還「難以滌除司法以重罰人民來維護財團形象或利益的社會觀感」。

黃琪在本案辯論終結時哭訴「想對國家說『我醒過來了』」，高院認為黃追求幼稚的感情而不理智犯案，殊不知以謊言包裝的情感經營，終究難逃現實與真相的揭露。合議庭盼望願黃琪能如他所言改善，未來才能覓得屬於自己美好且踏實的生活。

本件合議庭審判長為周盈文，受命和陪席法官分別為錢建榮與謝梨敏。

黃琪假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超...
黃琪假冒「銀行投資教父」宋學仁秘書詐騙證券商期貨交易手續費、佯國泰集團親戚試駕超跑名車，吃上詐欺得利等罪。台灣高等法院辯論終結時，黃琪哭訴「想對國家說『我醒過來了』」。(取材自黃照岡部落格)

高院 詐騙 證券

上一則

被同志批蹭聲量 何志偉：死小孩跟你說聲謝謝

下一則

貼文稱「被做壞了」雞排妹遭整型診所求償

延伸閱讀

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

屢敗屢戰…川普陣營再控大選賓州違憲 上訴聯邦最高院

屢敗屢戰…川普陣營再控大選賓州違憲 上訴聯邦最高院
喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗
最高院：拒當線民禁搭機 3穆斯林應獲賠償

最高院：拒當線民禁搭機 3穆斯林應獲賠償

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

相隔253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

2020-12-22 02:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報