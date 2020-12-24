「騙扁少年」黃琪為男友行騙獲減刑 高院：揭富商豪門經濟特權
「騙扁少年」黃琪假冒高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙凱基證券期貨交易手續費差價、佯國泰集團親戚試駕太古集團超跑、冒周姓前醫師男友之名租屋，台灣高等法院認為黃已返還被害人損失，3案減為6月徒刑，得易科罰金。合議庭指出，整起案件起於黃追求幼稚的感情而犯案，希望如他所言勇敢面對荒唐過去、重拾真實的自己。
高院認為，黃琪從凱基證券獲取的利益只有手續費「價差」1萬9575元(台幣，下同)；自太古公司則是獲得無償使用Audi A8共10日又21小時的「試駕利益」，以日租金換算的不法所得也只有8萬1312元，被害人的經濟損失微乎其微，台北地院卻分別量處8月、10月非入監不可的徒刑，合併執行1年2月，過苛。
高院指出，黃的行為其實間接揭露富商豪門間不為人知的「經濟特權」，先不論他們的利益或形象受損，這也是因被害人公司誤信並「討好權貴、查證不足」所致。
黃琪表示，這些小錢小利不是詐騙的主要利益，而是要藉名人關係開戶操作期貨、以購車之名試駕名車，都是為了討好周姓前男友。高院認為，黃為在周面前「炫富」、展現在上流社會的關係，以為可以博得他歡心，從主觀上來看，這並不會危害社會正常交易秩序，而且本案的內情本質就是「建立在特權關係上」，給予名人所謂「優惠」待遇的價值扭曲商業現象，也不是正常或良好示範，因此認為一審量刑不當。
高院認為黃琪犯2項刑法詐欺得利罪、1項行使偽造私文書罪，考量黃琪犯罪動機是為了討好男友，「沿用」他多年來慣用冒充名人或財團後代的詐騙手法，事後也積極與被害人和解；不過周沒有原諒黃琪。這些狀況都納入高院量型因子。
高院認為黃琪需要的是矯治、教化和心理輔導，而不是科以非入監執行不可的重罰，並認為若處長期監禁，不僅無助對黃的矯治及社會教育，還「難以滌除司法以重罰人民來維護財團形象或利益的社會觀感」。
黃琪在本案辯論終結時哭訴「想對國家說『我醒過來了』」，高院認為黃追求幼稚的感情而不理智犯案，殊不知以謊言包裝的情感經營，終究難逃現實與真相的揭露。合議庭盼望願黃琪能如他所言改善，未來才能覓得屬於自己美好且踏實的生活。
本件合議庭審判長為周盈文，受命和陪席法官分別為錢建榮與謝梨敏。
上一則
被同志批蹭聲量 何志偉：死小孩跟你說聲謝謝
下一則
FB留言