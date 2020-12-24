「騙扁少年」黃琪為男友行騙獲減刑 高院：揭富商豪門經濟特權

台灣高等法院發言人連育群說明黃照岡（黃琪）詐欺案判決結果。記者王宏舜／攝影

「騙扁少年」黃琪假冒高盛證券 亞洲區副董事長宋學仁秘書詐騙 凱基證券期貨交易手續費差價、佯國泰集團親戚試駕太古集團超跑、冒周姓前醫師男友之名租屋，台灣高等法院認為黃已返還被害人損失，3案減為6月徒刑，得易科罰金。合議庭指出，整起案件起於黃追求幼稚的感情而犯案，希望如他所言勇敢面對荒唐過去、重拾真實的自己。

高院 認為，黃琪從凱基證券獲取的利益只有手續費「價差」1萬9575元(台幣，下同)；自太古公司則是獲得無償使用Audi A8共10日又21小時的「試駕利益」，以日租金換算的不法所得也只有8萬1312元，被害人的經濟損失微乎其微，台北地院卻分別量處8月、10月非入監不可的徒刑，合併執行1年2月，過苛。

高院指出，黃的行為其實間接揭露富商豪門間不為人知的「經濟特權」，先不論他們的利益或形象受損，這也是因被害人公司誤信並「討好權貴、查證不足」所致。

黃琪表示，這些小錢小利不是詐騙的主要利益，而是要藉名人關係開戶操作期貨、以購車之名試駕名車，都是為了討好周姓前男友。高院認為，黃為在周面前「炫富」、展現在上流社會的關係，以為可以博得他歡心，從主觀上來看，這並不會危害社會正常交易秩序，而且本案的內情本質就是「建立在特權關係上」，給予名人所謂「優惠」待遇的價值扭曲商業現象，也不是正常或良好示範，因此認為一審量刑不當。

高院認為黃琪犯2項刑法詐欺得利罪、1項行使偽造私文書罪，考量黃琪犯罪動機是為了討好男友，「沿用」他多年來慣用冒充名人或財團後代的詐騙手法，事後也積極與被害人和解；不過周沒有原諒黃琪。這些狀況都納入高院量型因子。

高院認為黃琪需要的是矯治、教化和心理輔導，而不是科以非入監執行不可的重罰，並認為若處長期監禁，不僅無助對黃的矯治及社會教育，還「難以滌除司法以重罰人民來維護財團形象或利益的社會觀感」。

黃琪在本案辯論終結時哭訴「想對國家說『我醒過來了』」，高院認為黃追求幼稚的感情而不理智犯案，殊不知以謊言包裝的情感經營，終究難逃現實與真相的揭露。合議庭盼望願黃琪能如他所言改善，未來才能覓得屬於自己美好且踏實的生活。

本件合議庭審判長為周盈文，受命和陪席法官分別為錢建榮與謝梨敏。