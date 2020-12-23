「怕他引台鋼吞大同」大同董座林文淵上台50天「被請辭」

接董座50天，林文淵22日下午舉行臨時記者會表示：「今天是我在大同最後一天」。(記者林俊良／攝影)

百年老店大同日前經營權易主，昨天又傳高層大地震，就任董座僅50天的林文淵突然宣布，昨天是他「在大同的最後一天」；以三圓建設董事長王光祥為主的新投資團隊與前董事長林郭文艷雙方大和解，決議延攬有「併購天王」之稱的前中美晶董事長，同時也是大同大學傑出校友的盧明光出任大同董事長。

林文淵以「如釋重擔」、「解脫了」來形容突遭撤換，表示在大同工作就到昨天為止；他上任後延攬的總經理湯政仁、財務長陳明男也一併請辭。大同昨晚也公告，由盧明光接替林文淵，另一位代表為鴻海 前高階主管鍾依文，推測將擔任大同總經理，相關人事案將在大同今日董事會中敲定。

消息人士透露，大同董事長之所以出現戲劇性更迭，主因是多位董事居中穿線，加上王光祥及先前一路買進大同股票 成為大股東的鄭文逸，以及林郭文艷等人親自請託，盧明光才同意出任。

林文淵昨天強調並沒有與王光祥分裂，也希望預料大同接下來的團隊要認真謹慎處理，不要造成大同股東的傷害，言中隱約透露，爆發經營權爭執的兩派人馬，在這段期間仍密集協商人事。

大同公司董事長林文淵突「被請辭」，知情人士指出，背後原因應是大同新團隊一開始互信基礎就薄弱，大股東憂心大同會被林文淵好友、有「鋼鐵梟雄」之稱的台鋼集團會長謝裕民「吃了」，才決定出手撤換林文淵。針對林被撤換是否與台鋼有關？王光祥並未多提，只說台鋼也沒買大同股票。

林文淵政商人脈亨通，為何被撤換？知情人士透露，主因是10月股東臨時會，林文淵主導董事候選人名單，讓不少砸下真金白銀的大股東頗為不滿，並質疑「怎都是他（林）的人」。林文淵上任後作風強勢，主導總經理與財務長人事，又執意持續與前董座林郭文艷算舊帳，反讓活化資產難度更高。

據了解，盧明光接任大同董事長後，大同總經理也將會延攬科技界戰將人物出任，鍾依文曾任鴻海集團機電整合組件產品事業群總經理，過去曾經長期派駐美國 ，也是鴻海創辦人郭台銘身邊的大將之一，更一度被視為鴻海集團接班人選，但於2019年退休，如今出任大同總經理呼聲最高。