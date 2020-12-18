吳子嘉誣馬英九收頂新10億 未善盡查證義務判賠

吳子嘉指控前總統馬英九（見圖）競選期間，曾收頂新魏家逾10億，更一審認吳「重大過失」，判賠160萬元。（本報資料照片）

美麗島電子報董事長吳子嘉六年前撰文稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾10億（台幣，下同）的政治獻金」，前總統馬英九 提告求償300萬並登報道歉，最高法院去年判吳子嘉在三家電子報道歉確定，昨天再判吳子嘉應賠償馬前總統160萬元（約5.6萬美元 ），全案確定。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報，以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題撰寫文章，提及「馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」、「魏家危機入市加碼投資 ，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」。

馬英九認為吳子嘉言論不實，侵害他的名譽，且吳無法說明報導前有何合理依據，或是否已盡查證義務，要求吳賠償300萬元，並在四大報登報道歉。

法院認為，根據檢方簽結資料，馬英九無具體犯罪事證，吳子嘉未經查證發表言論，確實有損害馬的名譽。一審判吳應賠償180萬元，並在四大報登報道歉，二審維持原判賠金額，但改判吳在美麗島電子報等三家電子報道歉。

最高法院認為，吳子嘉確實侵害馬英九名譽，但一審認為吳是「故意」侵害，二審則認定為「重大過失」，程度上有差，卻均判賠償180萬元，未說明詳細理由，發回更審。

至於道歉部分，最高法院認同二審判決，去年3月駁回上訴，判吳子嘉確定要在三家電子報刊登道歉啟示；高院更一審認為，吳有重大過失未善盡查證義務，改判吳應賠償馬160萬元，全案確定。