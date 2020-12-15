傳與董事長丁曉菁不合 文策院長胡晴舫辭職

文化內容策進院院長胡晴舫請辭。(本報資料照片)

文策院成立一年多，文化內容策進院院長胡晴舫昨在臉書上宣布離職，結束15個月的任期，「今天開始，我即將結束我在文策院的日子，這是一段奇幻的旅程」。文策院表示，胡晴舫請辭後，目前尚無接替人選，至於是否先由董事長暫代，須至文策院下次董事會才會討論。文策院副院長張文櫻表示，院內行政、公文簽署等事務她都會暫代，預計年底前開董事會。

依規定，文策院院長由董事會選出。胡晴舫去年6月受邀加入文策院第一屆董事會，擔任民間董事，9月董事會邀請她擔任首任文策院院長。

文創界對胡晴舫的請辭並不意外，因她從6月起便對外界透露倦勤之意。文策院也在上月補上懸缺一年多的文策院副院長，似乎為她的辭職預做準備。

文策院被賦予推動台灣 文化內容產業的重責大任，但成立一年多來卻屢遭外界質疑能力。多位立委批評預算 執行率低到只有兩成，協助電影投融資和執行國發基金的效率跟過去執行的文化部差別不大。雖受疫情 影響和成立未久需磨合，文策院仍被外界認為有待加強。文化部部長李永得在立院備詢時也表示，文策院「有很大的進步空間」。

文策院內部傳出胡請辭主因是與文策院董事長丁曉菁意見不合。胡晴舫與丁曉菁兩人是台大外文系、哲學系前後屆學姊妹。丁投身影視界多年，2019年由文化部次長轉任文策院董事長後，邀來胡擔任董事，胡也由董事會通過擔任首任院長。但兩人共事後，想法、做事方式等還是有些不合。

台灣影評人協會理事、資深影視發行人黃孝儀表示，早就看得出來胡不適合院長位子，對她去職不意外。因為每次文策院找影視界人士諮詢的場合，不論主題是振興影視業或連接國際軌道，胡都插不上話，顯得很狀況外，「都是丁曉菁發言」。

光磊版權公司負責人譚光磊表示，胡作家出身，對出版滿注重，這麼快離開「很可惜」。例如這次疫情來襲，文策院就快速將各式國際影展、書展轉為線上，動作相當快，其實算做得不錯。