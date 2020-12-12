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高雄黑豹之光流感去世 妻穿警察制服思念

記者林保光／高雄12日電
顏進明（右）訓練特勤員警。(記者林保光／翻攝)
顏進明（右）訓練特勤員警。(記者林保光／翻攝)

高雄市警局保安大隊教官顏進明因罹患流感入院，昨天在屏東東港安泰醫院去世，得年53歲。他曾是保五總隊「黑豹」特殊任務小組成員、高雄市保大特勤中隊教官，還擔任高雄市警局原住民樂團具斯手兼音樂總監，他的過世令員警不禁悲痛流淚。

顏進明與妻子感情深厚，連日來穿著顏的警察制服思念著他，令人鼻酸。親友對於其驟逝，萬分不捨。

顏進明（左）與高雄市警局原住民樂團團長金天恩，在表演前合影。(圖／金天恩提供 )
顏進明（左）與高雄市警局原住民樂團團長金天恩，在表演前合影。(圖／金天恩提供 )

顏進明是警專警員班122期畢業，保五總隊成立後，他是保五「特殊任務小組」成員，專職攻堅特勤， 2003年3月調高雄市警局保安大隊特勤中隊，擔任教官，由於警方特殊任務警力有年齡45歲限制，他參加警政署特勤警力複訓，因各項成優優異，才得以在特勤繼續留任2年，47歲之後才轉調保大警衛中隊教官，不少特勤員警都是他的學生。

高雄市警局原住民樂團成立，顏進明（右）兼任音樂總監。(記者林保光／翻攝)
高雄市警局原住民樂團成立，顏進明（右）兼任音樂總監。(記者林保光／翻攝)

顏進明也善於吉他演奏，2017年警政署長陳家欽任高雄市警察局長期間，要各單位為警察節活動各準備一段表演節目，顏進明也善彈貝斯，由新興警分局五福二路派出所巡佐金天恩號召，與前金所警員吉他手江文明，以及自強所警員Keyboard手潘德源，一同在鳳山體育館登台獻唱，歌聲之美，驚動全場，2018年2月高雄市警局督察室籌畫，以「任務編組」，成立高雄市原住民樂團，成為警局活動的種子樂團，顏進明負責編曲，成為樂團音樂總監。

2年前顏進明因動心臟手術，今年又逢疫情，直到今年7月他再度返回樂團，今年左營「萬年季」活動他與團員登台開場。

顏進明（左）是高雄市警局原住民樂團的創始團員。(記者林保光／翻攝)
顏進明（左）是高雄市警局原住民樂團的創始團員。(記者林保光／翻攝)

保大特勤員警說，12月8日他還曾到保大特勤中隊與員警聊天，還一再關心特勤警力狀況，沒想到他覺得身體不適，沒聊多久就離去。

當天晚間他退勤後回屏東，到醫院就醫，經診斷流感併發肺炎住院治療，昨天凌晨病情不佳，轉至屏東東港安泰醫院，延醫到昨天下午2點多去世。樂團團員趕去，哭成一團，團員說最近他還最常講的一句話就是「樂團的故事還要繼續轉動下去」。

警察 流感 疫情

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