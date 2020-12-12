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仔細抹搓遺體 這位警官連偵破桶屍、袋屍案

記者林保光／高雄12日電
郭耀宗（右）獲國家警光獎與妻子合影。(記者林保光／翻攝 )
郭耀宗（右）獲國家警光獎與妻子合影。(記者林保光／翻攝 )

高雄市今年傳出橋頭桶屍案、愛河分屍袋屍案，幕後的破案英雄12月8日在國家警光獎頒獎典禮上曝光。警方能在案發24小時內迅速查出死者的身分，原來都在高雄市警局刑事鑑識中心股長郭耀宗仔細抹搓遺體及屍塊下出現曙光，讓這2件棘手的離奇命案於短時間內破案，郭耀宗居功厥偉，獲頒國家警光獎。

今年4月2日高雄橋頭糖廠捷運站1號出入口前，挖土機司機在空地整地，挖出1個大塑膠桶，裡面竟有1具未著衣服的屍體，性別不詳、身分不明，郭耀宗率隊勘察採證，發覺屍桶曾遭封口，屍體如同「蔭屍」滿覆泥土，死者已遇害多年。

就在警方一籌莫展，郭耀宗發覺死者左手掌彎曲萎縮腐敗，無法捺印指紋，右手掌仍有彈性，端詳、搓揉死者右手掌許久，清洗上油墨，但油墨無法附著難以捺印，但仍在他一而再地採證，終採獲指紋，緊急比對出死者是失蹤6年的林姓婦人，立即通報偵辦單位追查，不到1個月，警方在4月27日查出吳姓男子和熊姓婦人與林女因盤讓小吃店起糾紛，涉嫌殺害林女，偵破駭人聽聞的桶屍案。

今年6月22日、23日，高雄市清潔隊員在三民區建國橋附近的愛河河段，撈到裝屍塊的2只黑色提袋，袋內還放啞鈴，凶手似乎要讓死者冤沈愛河，郭耀宗同受命勘察採證，發覺屍體經多日泡水，已現腐敗，唯一未腐壞的是右手四指緊握著母指，郭耀宗直覺這根拇指，將是查出死者身分的唯一線索，小心翼翼扳開手指，發現右手拇指隱約可見指紋三角點，心中燃起一絲希望。

但死者右手拇指表皮殘破不堪，刮除表皮黏在自己手指上重複拓印採證，終採獲指紋，緊急比對出死者是獨居的王姓老翁，案發72小時內，6月25日警方查出和王熟識的羅姓男子，向老翁借錢不成涉嫌勒死老翁，又折返老翁住處，將老翁分屍裝袋，棄屍愛河。

這2件警方感到棘手的命案，都經郭耀宗仔細鑑識採證，採獲重要跡證，提供給偵辦單位破案，高雄市警局推薦他角，獲今年國家警光獎個人組綜合評量類優等獎，12月8日由警政署頒獎表揚。

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