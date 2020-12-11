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王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車機車噴飛對向

記者蔡翼謙／台北11日電
經濟部長王美花(左)、國安會秘書長顧立雄在陽明山仰德大道上發生車禍。 (本報資料照片)
經濟部長王美花(左)、國安會秘書長顧立雄在陽明山仰德大道上發生車禍。 (本報資料照片)

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花，昨天晚上9時21分乘坐蔡姓司機駕駛的轎車，準備從陽明山仰德大道的巷子開出，剛出巷口就與一名機車騎士發生車禍，騎士摔出車外，機車剛好撞上對向上山的一輛轎車，透過監視器畫面可見，顧立雄的座駕疑似未注意直行車就右轉，下山騎士也涉嫌搶快，上山的汽車駕駛最無辜。警方說，後續肇事責任將由交通大隊判定。

當時現場還有一名警員站在巷口幫顧立雄的座駕指揮交通，豈料還發生車禍。顧立雄、王美花當下搭計程車離開現場，士林分局指出，因車禍的三方駕駛者都各自承認是駕車者，三人陳述車禍經過都相同，依道路交道事故處理辦法第十條規定，當事人即駕駛人已在場陳述肇事經過，無須再請車上乘客協助說明必要。意即顧立雄、王美花的自行離開行為沒有違法。

警方調查，41歲蔡姓司機昨天晚上開著載經濟部長王美花、國安會秘書長顧立雄從陽明山下山，剛出仰德大道119巷的巷口，就與23歲傅姓機車騎士發生車禍；傅男摔車，雙手擦傷，消防員獲報趕抵將他送醫治療，好在只是輕傷。

王美花、顧立雄坐在轎車上未受傷，搭計程車離開現場。警方說，依規定受理成案，賠償事宜由雙方自行溝通。

顧立雄去年8月17日下午1時30分也曾發生車禍，當時他自己駕駛白色凌志（Lexus）轎車行經北市承德路6段、文林北路口時，遭右側一輛機車撞上，騎士當場倒地，送醫發現頭部輕微撕裂傷，四肢也有挫傷，所幸僅是輕傷。警方對兩人進行酒測，酒測值均為零，兩人做完筆錄便各自離開。

車禍 汽車

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