名牌運動鞋底超滑險摔死 71歲劉墉表演「滑冰」證明

劉墉控名牌運動鞋底超滑險摔死，到孫子學校前表演「滑冰」。（取材自臉書）

71歲知名作家劉墉日前在臉書 控訴名牌運動鞋的鞋底太滑，讓他在雨天過馬路時差點摔跤、出車禍 ；擔心有民眾也因此受傷提醒業者，但未受重視；劉墉為證明所言不假，昨天冒險到孫子學校「表演滑冰」。

劉墉於日前在臉書PO文，表示自己「在台北差一點死掉」，理由是因他穿了一雙沒止滑功能的新球鞋，只要走在稍微潮濕的路面就會像是在溜冰一樣。

文章指出，事後他向該知名運動用品公司反映的過程更讓他氣結，在雙方往來信件共十餘次寫了數千字文，劉墉並拍照分析設計及材質有問題，結果對方除了承諾全額退款，始終不承認錯誤，甚至說他們公司「使用同類模具製造鞋底的鞋子超過幾百萬雙，目前沒有收到類似的投訴。」

劉墉為此上網蒐尋是否有人與他一樣，發現兩岸都有消費者有類似的經驗。兒子劉軒也在臉書轉貼聲援，也釣出不少有相同經驗的網友留言：「我31歲也是穿球鞋滑倒，尾椎骨骨裂，那雙球鞋還是名牌鞋」、「也曾經穿一雙新球鞋出國玩，下樓梯時竟然滑倒，害我屁股瘀青一個月才好。」網友看了之後也紛紛討論是哪雙鞋款，有人猜測可能是要價3500甚至6000元的知名運動鞋，

鏡周刊報導，劉墉1日表示將會穿上「那雙鞋」、戴上安全帽，去孫子學校門口表演滑冰給大家看，「信不信，我可以2腳一起滑出1公尺！」不少讀者擔心高齡的劉墉，紛紛勸他不要冒險。

劉墉昨天果真戴上安全帽、綁著護腰，全程錄影「滑冰過程」，據報導，他表示，「請恕我似乎小題大做，真正的問題是這種天天在發生的意外，明明可以防止，我們豈能消極無為，任它發生，甚至視為當然？」

他呼籲大家，新鞋買回家前，應該先在潮濕的地面試 穿，只要容易滑倒就要立刻退貨，「該追究就追究！免得更多人受害！」