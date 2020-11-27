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倒在高以翔墓旁 謝金燕恩師呂曉棟猝逝

台灣新聞組／台北27日電
資深音樂人呂曉棟傳出因心臟疾病猝逝。（取材自臉書）
資深音樂人呂曉棟傳出因心臟疾病猝逝。（取材自臉書）

台灣演藝圈再傳憾事！一手捧紅台語電音天后謝金燕的唱片製作人呂曉棟，26日到金寶山祭拜高以翔，因心臟疾病昏倒在高以翔墓園旁，送醫不治，享壽63歲，他所屬的華特唱片公司證實死訊。

藝人高以翔去年因為在大陸錄製實境節目意外猝逝，長眠金寶山墓園，27日是高以翔逝世周年。據了解，呂曉棟的老婆是高以翔鐵粉，所以呂曉棟不僅應老婆要求替高以翔製作紀念單曲，前陣子老婆返回大陸老家，他受老婆所託到墓園祭拜高以翔，未料卻發生憾事，老婆得知噩耗相當難過。

呂曉棟原本就有心臟疾病，多年來靠藥物控制，算是穩定；而呂曉棟前幾天剛過生日，這陣子忙著替陳雷製作專輯，手頭上同時還有其他案子，忙碌加上天氣變化，就曾透露身體略感不適。

呂曉棟一生創作逾百首歌曲，包括謝金燕的「練舞功」、「嗶嗶嗶」、「熱情恰恰」，以及歌手孫淑媚的「離別酒」和秀蘭瑪雅的「故鄉月」；他也曾為翁立友、陳雷、蔡秋鳳、許富凱等實力唱將製作專輯，在音樂圈備受尊崇。

謝金燕經紀人表示，謝金燕得知噩耗後情緒相當低落；謝金燕也在社群平台Instagram難過表示，自己不想接受，也不要接受呂曉棟離開。」

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