我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

台灣「烏腳病之父」 曾文賓98歲逝世

記者王思慧／花蓮24日電
曾獲醫療奉獻獎的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓22日逝世。（圖：花蓮慈濟醫院提供）
曾獲醫療奉獻獎的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓22日逝世。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

台灣烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，前天傍晚在家中安詳逝世，享耆壽98歲。花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，曾文賓在1970年即協助證嚴上人籌建醫院，更研究出烏腳病與井水含砷量有關，行醫超過半世紀，救人無數，預計12月20日舉辦追思會。

林欣榮指出，因為曾文賓與台灣烏腳病研究小組發現，烏腳病與居民飲用深井水的含砷量過高有關，促成政府提撥8億元完成流行區域的自來水幹管工程架設，增加自來水普及率，防治烏腳病，估計當時約有4鄉鎮約15萬人受惠。

前副總統陳建仁曾說，曾文賓教授1968年在「環境衛生展望」國際期刊裡面發表一篇文章，就是烏腳病的盛行率跟飲水中砷含量的關係，他發現砷含量越高，烏腳病的盛行率也越高。這篇論文被引用超過1000次，當時美國環保署或是世界衛生組織，決定飲水中的砷含量標準值，實際上要降到50個ppb。

1986年8月花蓮慈濟醫院開設後，曾文賓卸下台大醫院副院長，與妻子一起到花蓮服務，1989年接任慈濟醫院院長，完成慈濟護專及開設玉里、關山、大林、台北、台中等慈院的籌畫工程。1999年他將院長的棒子交給陳英和院長，出任榮譽院長至今。

林欣榮表示，22日傍晚，曾文賓在沉睡中逝世，經與曾院長兒子曾漢民醫師研商後，預計12月20日舉辦追思會。

台灣 美國

上一則

鹽酸溶屍灌水泥…大叔少女被誣陷吞錢淪「桶屍」

下一則

返台無陰性證明擬例外處理 陳時中：堵破口不得已

延伸閱讀

追悼張毅 楊惠姍催淚情信曝光 林青霞跨海寄花籃

追悼張毅 楊惠姍催淚情信曝光 林青霞跨海寄花籃
寧姐的追思會

寧姐的追思會
長榮馬籍女大生追思會 師生盼照亮治安

長榮馬籍女大生追思會 師生盼照亮治安

長榮女大生火化 凶嫌父母道歉：以命償命

長榮女大生火化 凶嫌父母道歉：以命償命

熱門新聞

鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」