台灣「烏腳病之父」 曾文賓98歲逝世

曾獲醫療奉獻獎的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓22日逝世。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

台灣 烏腳病之父、曾獲「醫療奉獻獎」的花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，前天傍晚在家中安詳逝世，享耆壽98歲。花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，曾文賓在1970年即協助證嚴上人籌建醫院，更研究出烏腳病與井水含砷量有關，行醫超過半世紀，救人無數，預計12月20日舉辦追思會。

林欣榮指出，因為曾文賓與台灣烏腳病研究小組發現，烏腳病與居民飲用深井水的含砷量過高有關，促成政府提撥8億元完成流行區域的自來水幹管工程架設，增加自來水普及率，防治烏腳病，估計當時約有4鄉鎮約15萬人受惠。

前副總統陳建仁曾說，曾文賓教授1968年在「環境衛生展望」國際期刊裡面發表一篇文章，就是烏腳病的盛行率跟飲水中砷含量的關係，他發現砷含量越高，烏腳病的盛行率也越高。這篇論文被引用超過1000次，當時美國 環保署或是世界衛生組織，決定飲水中的砷含量標準值，實際上要降到50個ppb。

1986年8月花蓮慈濟醫院開設後，曾文賓卸下台大醫院副院長，與妻子一起到花蓮服務，1989年接任慈濟醫院院長，完成慈濟護專及開設玉里、關山、大林、台北、台中等慈院的籌畫工程。1999年他將院長的棒子交給陳英和院長，出任榮譽院長至今。

林欣榮表示，22日傍晚，曾文賓在沉睡中逝世，經與曾院長兒子曾漢民醫師研商後，預計12月20日舉辦追思會。