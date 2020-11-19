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胚幹細胞造卵領先全球…台灣不孕症權威陳信孚59歲病逝

台灣新聞組╱台北19日電
台灣不孕症權威陳信孚，17日因癌症辭世。(取材自臉書)
台灣不孕症權威陳信孚，17日因癌症辭世。(取材自臉書)

台灣不孕症權威、台大醫院婦產部主治醫師陳信孚17日病逝，醫界惋嘆陳信孚英年早逝，是人工生殖界重大損失。

中央社報導，曾任台灣大學醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所所長的陳信孚，是台灣人工生殖醫學權威，領先全球發表的胚胎幹細胞分化出具生殖能力的卵泡組織，可望幫助卵巢萎縮的不孕婦女。他近年罹患癌症，樂觀積極抗癌，無奈近期病況轉壞，17日病逝。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照17日在臉書貼出陳信孚的照片，寫下：「挑一張最帥的照片，感謝您對台灣婦產科醫學會的貢獻。」貼文底下滿滿的留言，透露對陳信孚離世的不捨，也有不少學生寫下感謝的話語。

黃閔照說，陳信孚為人謙和有禮，教學認真、對病人很好，許多不孕病人專程找他治療，對研究工作充滿熱情，在試管嬰兒、幹細胞研究領域都非常擅長，也擅長媒體溝通，樂於向大眾解釋不孕症、少子化等重要議題；他才剛過59歲生日，如今英年早逝，不只對婦產科，對整個醫界都是很大的損失。

許多夫妻承受難以傳宗接代的不孕症壓力，2007年台大醫院婦產部宣布，從人類胚胎幹細胞中，成功培育出將可誘導、分化成卵子的卵泡組織。這是全球首度自胚胎幹細胞培養出生殖細胞，研究成果獲人類生殖期刊做為封面，主要研究者就是陳信孚。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫說，他和陳信孚曾一起到海外開會，陳信孚不只有專業強項，唱歌也好聽、還很會跳舞，讓人印象深刻。此外，陳信孚為人幽默風趣，會戲稱自己是「雞蛋所」（基因體暨蛋白體醫學研究所）所長。

黃閔照還表示，陳信孚罹癌以來一直樂觀正向面對，儘管生病，對臨床、研究、婦產科醫學事務仍充滿熱情，也都會出席各類開會活動，一直到最近一、兩個月，才因身體狀況停歇，對專業不遺餘力的精神讓人感動。

台灣 癌症 雞蛋

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