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清大前校長 劉炯朗86歲病逝

記者王駿杰／新竹10日電
國立清華大學前校長劉炯朗7日病逝，享壽86歲。（圖：清大提供）
國立清華大學前校長劉炯朗7日病逝，享壽86歲。（圖：清大提供）

清華大學前校長劉炯朗日前病逝，享壽86歲。清大指出，劉炯朗生前就與家屬決定不會有俗世的儀式，只由家屬設立追思網站 ( https://clliu19341025.wpcomstaging.com/ )，讓學生故舊與所有希望表達哀思的人在線上悼念留言。

劉炯朗1998年放棄美國國籍，出任清大第二任遴選校長，四年任內提升清大聲譽，獲企業捐助推動台積館、旺宏館等硬體建設。

劉炯朗倡議清大與交通、陽明、中央大學四校共組「台灣聯合大學系統」，促進四校資源共享、師生交流。任內並成立科技法律研究所、科技管理研究所、計量財務金融系，並籌設科技管理學院。即使2002年卸下校長一職，劉仍任教清大資工系，自2006年起每年擔任校務發展諮詢委員提供建言。

劉炯朗出生於中國大陸廣東，在台南工學院（成功大學前身）電機系就讀，後來前往美國留學，取得美國麻省理工學院博士學位。他是國際知名的計算機科學家，在即時系統、電腦輔助設計、離散數學等領域均有傑出貢獻，2000年獲選為中央研究院院士，並於2011年獲得有「電子設計自動化界諾貝爾獎」之稱的卡夫曼獎（Phil Kaufman Award）。

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