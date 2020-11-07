臉書誤植活動 碗粿女守信賠售 顏清標全買

雲林碗粿店老闆為教女兒堅守誠信，決定碗粿賠售。(取材自臉書)

雲林一家賣碗粿的攤車，日前因老闆就讀小學五年級的女兒在粉絲專頁上誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」的重要，履行諾言「客人買一個30元(台幣，下同，約1美元 )的碗粿就送一條價值100元的蘿蔔糕」鎮瀾宮董事長顏清標滑臉書 看到，循線找到這對父女，電話下單200碗，但粿攤做不來，標哥說「做多少買多少！」並每碗再貼10元。

雲林縣碗粿業者誤標促銷活動，但為教育女兒守信，決定賠錢賣碗粿。顏清標獲知後，肯定林父的教育方式，也霸氣下訂。(中央社)

顏清標表示，他是在車上滑手機 看到訊息，循線打電話給老闆，本來要親自到雲林拜訪，但是因為要與南投警方協調大甲媽祖到埔里遶境事宜，所以請顏寬恒服務處青年團長黃世豪（一鳥哥）到雲林全埋單。

據了解，賣碗粿父女家中清苦，太太生病、兒子又發展遲緩，老闆為照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿，平日可以在家備料，假日就到新竹、彰化、台中擺攤販售。

陳媽媽的蘿蔔糕古早味。(取材自臉書)

日前為促銷，老闆原規畫在粉絲專頁公布「買10個碗粿就送1條蘿蔔糕」的活動辦法，就讀小學五年級的女兒在粉專誤植「買碗粿送蘿蔔糕」，老闆為教導女兒「誠信」，決定虧本認賠出售。

鎮瀾宮董事長顏清標說，看到新聞後深受感動，認為女孩很乖，幫助家計，一早循線找上父女，霸氣下單「做多少就買多少。」

老闆說，再趕工只能做160碗，顏清標表示「有多的再賣我就好」，隨後派人前往雲林斗南交流道取貨。

不少友人打電話詢問顏清標買碗粿的情況，標哥說下周再買，分享大家。