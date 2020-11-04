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滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

台灣新聞組╱台北4日電
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

正力拚集團市值突破500億元(台幣，下同，約17億美元)的東森集團，創辦人王令麟驚爆婚變！與他結縭40年的明星老婆蔡咪咪（本名蔡雪卿）隔海委任律師，以「長期分隔二地」為由訴請離婚，案件正在台北地方法院家事庭審理中。

鏡週刊報導，現年65歲的王令麟曾受父親王又曾的「力霸掏空案」連累入獄，至今仍遭限制出境；而妻子蔡咪咪2007年被指控不實領取東森電視2000多萬元的薪水遭到通緝，獨留美國照顧3孩子，至今仍滯美未歸。

報導指出，兩人分隔台美兩13年地，幾乎沒有聯絡，9月間王收到法院的離婚案出庭通知，始知妻子已向法院訴請離婚。法官預計11月9日開庭。據悉雙方都已向法院表達有離婚共識，將由法院判決離婚。

據報導，蔡咪咪訴請離婚並未請求贍養費及分配夫妻剩餘財產。

報導稱，現年63歲的蔡咪咪原是少女歌手，70年代出道時，與謝雷搭檔的「五花瓣樂團」，是台灣歌壇女子樂團的始祖，擔任主唱的她，以一曲「媽媽送我一個吉他」走紅。1980年，蔡咪咪與王令麟結婚時才20歲，婚後蔡咪咪洗淨鉛華，淡出演藝界，成為王令麟的賢內助。

報導說，蔡咪咪在8月間提告離婚前，曾在美國隔海先委請台灣的律師與王令麟協商，王令麟得知後，尊重蔡咪咪的決定，最後由她向台北地方法院訴請與王令麟離婚，台北地院8月間收案後，採「張清芳模式」已經在9月間先開庭調解，若能調解成功，雙方離婚立即生效，不必找證人也不必親自至戶政事務所辦理登記。

王令麟對妻子遭力霸案波及而被通緝十分愧疚，當年主要被告東森電視前總經理張樹森已獲判無罪確定，但蔡咪咪是否也能無罪，沒人可以保證，因此，她一直不願意返台，王令麟知道妻子的考量，也只能尊重她的決定。

談起事業時，王令麟總是顯得自信及霸氣，如今面對妻子蔡咪咪訴請離婚，則是忍不住感嘆造化弄人，他表示尊重蔡咪咪的決定，強調蔡咪咪永遠是至親家人，對她心存感激與祝福。

王令麟(右)與蔡咪咪分隔台美13年，蔡咪咪以「長期分隔二地」為由訴請離婚。(圖：...
王令麟(右)與蔡咪咪分隔台美13年，蔡咪咪以「長期分隔二地」為由訴請離婚。(圖：東森媒體集團提供)

台灣 美國 通緝

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