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聽聞張毅噩耗 90歲李行難過 朱延平不捨

記者黃保慧、陳建嘉╱台北2日電
90歲的李行對於張毅的離世感到不捨。（本報資料照片）
90歲的李行對於張毅的離世感到不捨。（本報資料照片）

金馬獎導演張毅1日辭世，90歲的李行導演和楊惠姍情同父女，他表示得知消息後，已簡短與琉璃工房工作室通過電話，以轉達他的致意，過幾天家屬安頓好，他再前往慰問。

李行當初製作「玉卿嫂」時大力推薦楊惠姍角色，因而改變楊惠姍一生，夫妻倆和李行感情都非常好，他們淡出電影圈轉做琉璃，李行也曾造訪工廠。如今張毅離世，雖早知他身體不好有心理準備，但李行仍相當難過。

張毅對華人藝術文化影響深遠，朱延平受訪時稱讚他不只能拍出經典電影，轉戰琉璃也闖出一片天，也透露張毅後來嘗試拍動畫電影時，兩人也曾交流，但隨著張毅身體狀況變差，彼此聯絡也變少了，如今卻驚聞噩耗，令他相當不捨，最後也希望楊惠姍節哀，保重身體。

曾與張毅合作過「光陰的故事」等不少電影的台灣剪接大師廖慶松（廖桑），憶起對方，直說是個很紳士、彬彬有禮的導演。廖桑想起以前一起剪片時，下午茶時間總是可見他對點心和咖啡的要求，非常有品味。廖桑也透露一直知道張毅有高血壓、腎臟問題，所以看他吃東西非常講究也特別注重健康，擔心影響血壓；豈料仍不敵病魔，撒手人寰。

李行導演（右）和楊惠姍（左）情同父女，圖為29年前舊照，中為年輕時的張毅。（本報...
李行導演（右）和楊惠姍（左）情同父女，圖為29年前舊照，中為年輕時的張毅。（本報資料照片）

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