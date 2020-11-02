張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

金馬獎導演張毅 1日病逝，享年69歲。張毅和老婆楊惠姍情牽30餘年，工作生活都在一起，感情依然甜蜜。其實他們在相識時，張毅已經有妻子蕭颯，蕭颯突然登報發表了一篇萬字文「寫給前夫的一封信」，意外揭張毅和楊惠姍的婚外情。

張毅和楊惠姍一連合作「玉卿嫂」和「我這樣過了一生」，她為「玉卿嫂」裸露演出，演出「我這樣過了一生」又增胖20公斤，雙方產生革命情感，萌生情愫。當時蕭颯是張毅的編劇，關係的改變她默默看在眼裡，直到某一天蕭颯聽到張毅助理說：「他（張毅）去女演員家裡討論事情。」就確立感情的生變。

蕭颯在1986年寫出轟動一時的「給前夫的一封信」，雖然沒有指名道姓，但已把她和張毅、楊惠姍的三角關係描繪得淋漓盡致，信中寫著：「我甚至可以預言，她會是個好妻子，因為她會更小心的維護辛苦奪來的東西。」文章一披露震驚文壇、影壇，讓張毅和楊惠姍瞬間成為眾矢之的，暫停所有演藝事業。

對於當年張毅和楊惠姍的婚外情蕭颯揭發後，張毅和楊惠姍始終沉默以對，決心遠離電影圈，轉往琉璃界發展。事隔多年，楊惠姍曾在美國 寶爾博物館演講時透露，該事件對她是一生的創傷，他也是她一生中最大的學習。而張毅和蕭颯的女兒張源，也曾表示，小時候一直叫楊惠姍「楊阿姨」，2007年她訂婚時，感受到楊惠姍對她始終不變的愛與熱情，於是在訂婚敬茶的時候，她叫了楊惠姍「媽咪」。

而張毅的作家前妻蕭颯，5年前推出「逆光的台北」著作時接受訪問，提及往事說道：「那時的我（指『寫給前夫的一封信』）才33歲，那個年紀的人沒有委曲求全。」隨著時間，她和張毅的關係昇華成有互動的朋友，蕭颯透露，張毅曾說要把她的新書當作在病房的娛樂讀物。