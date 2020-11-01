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術後輸血感染 金馬獎導演張毅辭世 享年69歲

台灣新聞組╱台北1日電
張毅（右）與楊惠姍相守多年，1日病逝，享年69歲。（本報資料照片）
張毅（右）與楊惠姍相守多年，1日病逝，享年69歲。（本報資料照片）

金馬獎導演、琉璃工房創辦人張毅日前傳出因心臟手術後輸血感染病危，琉璃工房臉書今天發布重大訊息指出，「親愛的工房朋友們，我們敬愛的大家長張毅已於11月1日清晨在妻子楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下安詳辭世，享年69歲。

這篇貼文表示，楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。

張毅傳出病危消息後，不願具名的台灣文壇資深作家表示，張毅與作家蕭颯於2000年辦理離婚，兩人維持好友關係，其後張毅與楊惠姍低調辦理結婚登記。2007年，張毅的女兒張源在上海結婚，蕭颯沒有參加女兒的結婚典禮，而是楊惠姍以母親的身分出席。

現年69歲的張毅因心臟手術後輸血感染，日前傳出病危。張毅在1998年曾做心臟支架導管，2013年做了心臟繞道手術。和他相守多年的影后楊惠姍憂心到不接外界的電話，後來親筆寫下心聲，表示看他努力對抗病魔，自己心如刀割，祈求菩薩分一點痛給她，希望大家每天為他祝福，字字句句充滿對張毅的深情。

張毅、楊惠姍與蕭颯在電影「我這樣過了一生」攜手合作，這部片讓張毅在2015年同時拿下金馬獎最佳導演及亞太影展最佳導演，楊惠姍獲得金馬獎最佳女主角，張毅和蕭颯一起獲得金馬獎最佳改編劇本。

張毅先後創作了「玉卿嫂」、「我這樣過了一生」、「我兒漢生」、「我的愛」等經典作品。

張毅在有婚姻的情況下，卻與楊惠姍感情孳生。蕭颯在1986年發表「寫給前夫的一封信」，指控楊惠姍介入兩人婚姻，當年中國時報以兩天全版的篇幅刊登，引發矚目，張毅和楊惠姍也因社會壓力宣布退出影壇。

退出影壇後，1987年，兩人與王俠軍一起創立琉璃工房，從事琉璃藝術創作，事業重心主要在中國大陸。

張毅 導演 中國

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