陳誠檔案揭祕！蔣中正認孫立人被人利用 捲政治漩渦

1954年雙十國慶閱兵典禮，蔣中正總統（右三）偕參軍長孫立人（左）等人步出總統府。（本報資料照片）

1955年震動中外的孫立人案，當時總統府參軍長孫立人，因過去部屬涉嫌兵變遭限制自由。最近在故副總統陳誠生前遺留檔案中，發現故總統蔣中正在孫案發生半年後與孫立人會面談話紀錄，蔣對孫案定調為政治事件，非司法案件，勸誡孫不要過問政治。蔣認為孫不聽勸告，才會被他人利用，發生不幸事件；孫也向蔣中正說私心至覺愧罪，表達他的歉意。

孫立人1955年7月辭去參軍長職務，蔣與孫兩人在12月23日見面。根據陳誠家族友人說法，這份文件正本不知去向，國史館或中研院可能都沒有這份談話紀錄，當時有人重新繕寫節錄給陳誠，再以照相留存，謄寫的那份文字稿找不到，僅留照片檔案。陳誠生前將蔣孫兩人在孫案發生後的會面談話紀錄留存下來，不知道用意何在？陳誠讓後人能夠看到蔣孫兩人的談話，應該是很有深意的安排。

蔣中正與孫立人會面是在1955年12月23日上午10時，這是孫案發生後半年，外界多認為當年5月兵變案後，兩人沒有見過面，這份談話顯示兩人案發後仍在總統府見過面。

蔣中正問孫立人看了什麼書，孫答，「近月不出戶，亦無賓客往來。平時除讀所喜愛軍事書籍外，常閱曾文正公家書家訓，頗得反省思索，溫故知新之益。」孫立人對蔣中正表達歉意，他說，「此次事件（指郭廷亮匪諜案）辱勞總統甚多，私心至覺愧罪，最後復蒙寬容，感激莫名，憶從戎30年，深受領袖恩遇，今後一切，惟有以事實報答。」

蔣中正告誡孫立人：「往日余一再告爾，既身為軍人，即不應過問政治。須知政治是不好幹的，如必強欲為之，徒足以害人害己。汝不聽我之忠告，其結果乃自身之長處，未得發揮，反為他人利用汝之弱點，致發生此次不幸事件。此次事件，不但為汝個人事業之一大打擊，亦為國家之莫大損失。」蔣還展現寬容說：「今事過境遷，汝亦痛切悔悟，余必不究既往。」

不過，孫立人自認沒有搞政治。孫說：「我有數言，須向總統呈明，但絕非為自己辯護。即我身為軍人，軍人而搞政治，即失其為軍人之本色，且平日對政治確無興趣，甚至從不涉獵有關政治方面之書籍。」蔣中正不以為然，回答孫：「事實證明，汝乃於不知不覺中，陷入政治漩渦。此次事件，不能否認為一政治性事件。」

從這份新發現的檔案可以看到，蔣以孫被人利用，捲入政治漩渦，不追究孫，希望孫悔悟。孫雖表達謙恭自省，但不認為涉足政治，蔣孫兩人仍有歧見。孫當時仍在台北，後來才遷回台中，直到蔣經國 死後，才解除對孫的行動限制，近年更是各方推動翻案。