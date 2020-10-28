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袁惟仁老家跌倒 昏迷住進加護病房

記者林士傑、林怡秀／台北28日電
袁惟仁還在昏迷中。(本報資料照片)
袁惟仁還在昏迷中。(本報資料照片)

袁惟仁前年10月在上海跌倒引發腦溢血，緊急搶救後撿回一條命，隨後待在東部老家療養、復健。昨突然傳出他日前在台東老家跌倒昏迷，住進台東馬偕醫院加護病房接受治療，院方對此表示，家屬不願對外公開袁惟仁相關病情及住院現況，盼外界不要打擾，讓袁惟仁能專心養病。

袁惟仁病後雖然半身不遂、無法站立，仍積極復健，努力練習抬腿與躺在床上能夠下床的動作，行動雖不便，但可與人簡單應答。

他二姊透露，袁惟仁上周在家撐著輪椅的扶手站起身來，但因力氣不足跌倒，頭部撞到地板後緊急掛急診，目前人在加護病房接受治療，除了反覆的發燒退燒、細菌感染之外，狀況還算平穩。

而袁惟仁的兒子袁義在Instagram上表示「不好意思，我不回應喔，謝謝關心」；不過他日前曾發文「沒有快樂的我似乎在悲傷時就不會期待快樂，或許就不會空等。就像如果我根本沒有你，當你離開的那天我或許就不會如此無助。你呢？因為我曾經有過你，所以我還在等，等你出現」。這段話被疑是在向父親喊話。

袁惟仁的女兒則回應網友「我只希望他能好好的呀！是很久沒見了」。

前妻陸元琪在臉書透露，昨天是她邁入50歲的第一天，沒想到一早睜開眼睛便被嚇到，但她表示自己和孩子都很好，她也希望50歲的第一天，能用平靜的心靈來迎接更美好的未來，對於前夫的病況，她不想再多作回應，也希望外界別去打擾兒子袁義，讓袁惟仁能夠安心靜養。

陸元琪50歲生日一早就聽到壞消息。(圖：TVBS提供)
陸元琪50歲生日一早就聽到壞消息。(圖：TVBS提供)

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