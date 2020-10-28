導演張毅輸血感染傳病危 影后楊惠姍傷心斷聯

張毅(右)與楊惠珊一路互相扶持，走過30年的創作路。(本報資料照片)

曾以「我這樣過了一生」奪金馬獎最佳導演 及亞太影展 最佳導演的張毅，昨天傳出心臟第三次手術後輸血感染，病情不樂觀的消息。他的伴侶、影后楊惠姍因過於傷心，斷絕與外界聯絡。

本報系聯合報報導，張毅過去就動過心臟支架手術，也因身體狀況，須經常輸血，且容易感染細菌。這次因輸血過程發生感染，時間大概是約今年2月開始，他身體各器官開始出現問題輪流感染。

據醫生表示，醫療目前對張毅來說是增加他的痛苦，有建議家屬是否要轉安寧病房。對此，張毅住進的醫院醫師及院長均表示不知此事。昨天下午不少人得知消息都難過到不行，只希望奇蹟能發生，希望張毅能夠康復，也擔心楊惠姍的狀況，因她現在幾乎與外界隔絕，非常令人憂心。

張毅才華洋溢能編能導，1979年在報紙連載小說「源」受好評，與張永祥共同改編劇本拍成電影 「源」，一舉拿下亞太影展最佳編劇奬，之後與楊德昌、柯一正等導演合作拍「光陰的故事」四段式電影展開導演生涯。

張毅與楊惠姍兩人因戲結緣，兩人接連在「玉卿嫂」、「我這樣過了一生」及「我的愛」三部片合作，而「我這樣過了一生」更讓兩人奪下金馬最佳導演及影后奬，演藝事業攀上高峰。

後來張毅與楊惠姍合作日久生情，而張毅當時已有妻子、知名作家蕭颯，蕭颯1986年在電影「我的愛」上映前以「寫給前夫的一封信」，登報揭露導演與影后的婚外情，令張毅及楊惠姍遭到各界抨擊，之後兩人退出影壇。

另據中國時報報導，1987年，張毅和楊惠姍、王俠軍等人共同創立琉璃工房，當時外界不看好，但他們憑著努力，闖出一片天，後來王俠軍離開琉璃工房，獨立成立琉園。

張毅則與楊惠姍一路互相扶持，走過30年的創作路，並在玻璃藝術界中闖出了一片天。楊惠姍極具琉璃創作天份，在兩人的耕耘下，琉璃工房的作品享譽國際，被英國、美國、法國等知名博物館典藏。