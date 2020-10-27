叛逆小說家七等生81歲辭世「作品讓世俗得到靈魂提升」

小說家七等生因癌症辭世，享壽81歲。(本報資料照片)

小說 家七等生24日因癌症 辭世，享壽81歲。七等生生前低調，要求身後事不打擾人，家屬依其遺願不辦公開告別式，近日舉行海葬。作家陳芳明認為七等生是「非典型現代主義小說家」，創作是「為了讓自己的靈魂得到解放」，透過小說「讓世俗的東西都得到靈魂的提升」。

七等生本名劉武雄，1939年出生，苗栗縣通霄鎮人，畢業於台北師範學院藝術科，曾任小學教師多年。他1962年在作家林海音主編的「聯合副刊」發表第一篇短篇小說「失業、撲克、炸魷魚」，開啟寫作生涯，創作橫跨小說與散文，代表作包括「來到小鎮的亞茲別」、「沙河悲歌」、「我愛黑眼珠」等，2010年獲國家文藝獎。

七等生小說多描寫底層或隱遁人物，成為現代主義小說抗議社會壓力的象徵。小說形式怪誕、文體奇特，尤以1967年發表的「我愛黑眼珠」為代表，出版後引發爭議，被認為是台灣 戰後最難懂、最受爭議的小說家。評者有人認為其小說離經叛道、違背倫常；也有人認為他是先知與天使，洞察人性的美醜。

1997年寫完中篇小說「一紙相思」後，七等生便封筆不再寫作，23年來他沉浸於音樂和電影世界。他受訪時曾告訴記者「寫作是為了了解自己」，封筆代表對自己有了理解。

陳芳明表示，七等生創作是「為了讓自己的靈魂得到解放」，並不求外界理解。陳芳明每當在大學教授台灣文學，現代主義必從七等生教起。在七等生的作品中，撿骨師擦拭遺骨彷彿擦拭藝術品，歌舞團的音樂彷彿來自國家音樂廳，「所有世俗的東西都得到靈魂的提升」。他認為，讀七等生必須「緩慢仔細地閱讀」，加上想像，「才能貼近、理解他的生命一點點。」