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胡佛研究員郭岱君揭密 蔣經國日記：一生就是苦字

記者周志豪、徐偉真／台北25日電
圖為1976年13日中國國民黨第11次全國代表大會於陽明山中山樓內舉行，嚴家淦總統（左）與行政院長蔣經國（右）敘談。(本報資料照片)
圖為1976年13日中國國民黨第11次全國代表大會於陽明山中山樓內舉行，嚴家淦總統（左）與行政院長蔣經國（右）敘談。(本報資料照片)

美國胡佛研究員郭岱君昨天以「蔣經國日記」為題發表演說指出，故總統蔣介石時時刻刻想反攻大陸，但蔣經國認為，反攻大陸非一蹴可成，要生存得先在台灣立足、要本土化，主張三民主義統一中國，沒有忘記反攻；蔣經國晚年更在日記自稱，「我就是一個苦命的人，一生就是一個苦字」。

長風基金會昨邀郭岱君以「從蔣經國日記看他的家事與國事」發表演說。郭岱君指出，兩蔣都非常不喜歡美國干政，對美國指指點點台灣與兩岸事務都不太高興，但蔣介石反彈影響後續美國前國務卿馬歇爾對華政策；蔣經國面對中美斷交選擇容忍，與美國沒有撕破臉。

郭岱君表示，蔣經國從內戰時跟隨蔣介石輾轉各地，這段經歷非常悲慘淒苦，但也建立日後人脈，並開始接觸黨務與政務做好接班準備，然而與一般接班人不同，蔣經國渴望父親的關愛與肯定。

郭岱君說，蔣介石遇到過不去的檻，就覺得天將降大任於斯人也，但蔣經國會每天在日記寫，讓人覺得生不逢時，多愁善感，又憂國憂民，晚年在日記顯得惶惶不安，更自稱「我就是一個苦命的人，一生就是一個苦字」。

蔣介石日記談的多是國事，很少談到個人事情，蔣經國日記則談家事居多，直到蔣介石臥床後才比較自由奔放一點。郭岱君透露，蔣家人看兩蔣日記，看蔣介石的開心，看蔣經國的苦。郭岱君表示，雖然蔣經國在1979年12月就停止寫日記，無從直接從日記中得知，蔣對提名李登輝擔任副總統、選擇接班人的想法，但從其他日記內容很明顯可以看出，蔣欣賞孫運璿，但也很稱讚李登輝，並對李一路提拔扶持。

郭岱君說，蔣經國日記還記載，孫運璿中風後，蔣仍希望麻煩孫再任一次行政院長，當時大政是由行政院主導，副總統是虛位，其中也可以看出李登輝與孫運璿在蔣心中分量的不同。

圖為1976年13日中國國民黨第11次全國代表大會於陽明山中山樓內舉行第一次議程...
圖為1976年13日中國國民黨第11次全國代表大會於陽明山中山樓內舉行第一次議程，行政院長蔣經國（中）發表致詞。(本報資料照片)
長風文教基金會舉辦「從蔣經國日記看他的家事與國事」講座，主講人是美國史丹福大學胡...
長風文教基金會舉辦「從蔣經國日記看他的家事與國事」講座，主講人是美國史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君。(記者季相儒／攝影)

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