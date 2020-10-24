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蔣經國日記解密 中壢事件引發混亂 蔣擬改革國民黨

記者高凌雲／台北24日電
胡佛研究員郭岱君指出，中壢事件（圖）後，蔣經國想吸納反對國民黨人士參選。（本報資料照片）
胡佛研究員郭岱君指出，中壢事件（圖）後，蔣經國想吸納反對國民黨人士參選。（本報資料照片）

美國史丹福大學胡佛研究院今年初公開故總統蔣經國日記，胡佛研究員郭岱君昨天受長風基金會邀請，以蔣經國日記為題發表演說。郭岱君說，日記可看到蔣經國生前最後五年，幾乎每周都在生病，身體忍受極大痛苦，堅定推動國家的民主政治改革；外界認為蔣經國是為形勢所逼，但因蔣的個人意志，台灣改革才能順利展開。

郭岱君前天接受本報系聯合報專訪時指出，日記反映出蔣經國早在青年時期就有強烈社會改革念頭，曾在日記寫下國民黨不懂民間疾苦；中壢事件爆發後，蔣經國想引進異議分子，吸納引入當時反對國民黨人士參與選舉，蔣經國的思考是走在國民黨改革的前面。

她說，蔣經國在日記當中給後人留下的印象，就是一個苦字。蔣經國年輕時，從對日抗戰、國共內戰，到了台灣接掌行政院長前後，很快就碰上退出聯合國、美國總統尼克森訪問北京、日本斷交等外交危機，經濟上遭遇國際能源危機，內部也碰到中壢事件；當上總統不久，就碰到美國斷交、美麗島事件。  

郭岱君表示，蔣經國從政幾乎都是在解決國家危難，尤其在接掌閣揆、總統期間，主導國家的走向，無時無刻都在思考政治改革。1977年中壢事件爆發前，蔣曾在日記批評黨部對於當時縣市長選舉提名的策略失當，黨部未能與民眾站在一起。

她指出，中壢事件爆發後，蔣經國並未馬上知情，但當知道事態嚴重後，日記寫下驚訝、震撼的心情，同時表達推動改革的念頭；從日記可看出，中壢事件給蔣經國很大的衝擊，蔣雖批評引發混亂的民眾，也思考國民黨是否疏於改革。

郭岱君說，蔣經國1986年成立12人革新小組研議政治改革。不過，對於外部勢力干預台灣內部政治，蔣經國非常反感，美麗島事件發生後，美方給蔣經國很多壓力，蔣表面仍要應酬美方干預，日記則寫下當時不滿的心情。

蔣經國1941年抗戰時期日記，寫下要為平民打富人，認為世界上的紛爭，多因貧富不均。蔣經國後來在日記留下許多改革想法，主張政府與黨要多與民眾溝通，人民才會跟你走。

圖為蔣經國日記部分內容及蔣經國伉儷合影。（本報資料照片）
圖為蔣經國日記部分內容及蔣經國伉儷合影。（本報資料照片）

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