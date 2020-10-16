白色恐怖受難！古典詩詞大師葉嘉瑩紀錄片 大陸暴紅

記錄中國古典詩詞大家葉嘉瑩的「掬水月在手」，16日將在大陸上映。(中新社資料照片)

以「他們在島嶼寫作」知名的台灣 紀錄片導演陳傳興，新作品「掬水月在手」，記錄在兩岸桃李滿門的古典詩詞大家葉嘉瑩的人生傳記，16日大陸公映。

陳傳興日前出席「掬水月在手」首場映前會時說，希望透過葉嘉瑩漂泊苦難卻獨立蒼茫自詠詩，引領年輕一代了解詩詞的美與永恆。

「掬水月在手」主角葉嘉瑩，一度在台灣是禁忌話題。1950年代她在台大中文系教詩詞曲，念外文系的白先勇還曾慕名跨系旁聽。

其實，葉嘉瑩是白色恐怖的受難者，當年她隨丈夫到台灣，丈夫因議論時政，被懷疑是共產黨入獄。葉嘉瑩獨自帶著兩個年幼的女兒賺錢養家。她說，生活的壓抑和苦痛，只有詩詞給了她力量，讓她在苦難中也不會迷失。也因為詩詞，她的人生出現轉折。

六○年代大陸杜絕與美國 院校文化交流，美國人要研究漢學到台灣，憑藉對古文詩詞研究，葉嘉瑩獲得交換學者機會，到美國密西根、哈佛大學客座，並輾轉到加拿大。

1970年代，台灣文壇突然發出「葉嘉瑩，你人在哪裡」向她喊話，原來她歷經戰爭、白色恐怖、海外流離後，決定落腳大陸到北大、天津南開大學重執教鞭。她的抉擇引發兩岸沸騰。

半世紀流轉，不變的是，葉嘉瑩現在是南開大學中華古典文化研究所所長，和往日一樣，充滿了生命的激情，解說詩詞之美。已屆百歲高齡的葉嘉瑩，近年向南開大學捐款人民幣 三千多萬元，傾盡所有。

「掬水月在手」今年上海國際電影節放映，掀起熱潮。不過，台灣能不能一窺堂奧，恐怕還有得等。