彰化縣莊姓男子涉數度性侵中度智障女子，台中高分院近日審結。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 彰化莊姓男子明知鄰居女子有中度智能障礙，卻以早餐與零用錢誘騙，3度在住處性侵得逞，二審維持5年2月徒刑。

彰化縣六旬莊姓男子明知同里一名女子領有中度智能障礙證明、心智年齡僅6至9歲，以請吃早餐 、給100元台幣零用錢等小惠，於2024至2025年間3度誘騙女子到住處房間乘機性交。一審查出，莊男曾犯同罪出獄屬累犯，依3個乘機性交罪判刑5年2月。案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持一審認定，全案尚未確定。

判決指出，被害女子雖已年滿30歲，但自幼經醫院鑑定為中度智能障礙，心智程度僅等同6至9歲孩童，平時在庇護工場工作，無獨立謀生能力。莊男與女子為同里鄰居，過去因一起從事挑韭菜工作相識，平時偶爾會載她看病、幫她擦藥，對其家庭弱勢及智能不足狀況一清二楚。

不料，莊男竟利用女子容易順從、不知保護自己的弱點，於2024年8月18日上午6時許致電邀女子到家吃早餐，隨後帶上2樓房間命她脫衣性侵得逞；同年11月10日晚間及2025年6月15日晚間，又以相同手法邀女子上門看電視，甚至持不明白色長條物插入女子下體再性侵。

全案因女子另遭同里男子欺負向里長求助，加上後續出現尿道及外陰部發炎就醫，惡行才陸續曝光。

莊男在法庭上矢口否認犯行，辯稱自己頭腦不清楚、忘記有無發生性關係，也不曉得女子智能不足。其辯護律師更主張，採證未驗出莊男DNA，加上女子具高中學歷、庭訊時稱喜歡莊男，應屬合意性交，並稱莊男領有重度精神障礙手冊、不識字，無犯罪故意。

彰化地院調查，莊男警詢時曾坦承知悉女子智能不足，女子不僅能精準描述莊男2樓房間擺設，監視器與通聯紀錄也證實雙方頻繁聯繫，驗傷更顯示處女膜有陳舊性裂傷。

法官認為，莊男犯案懂得電話邀約、略施小惠並挑在2樓行兇，事後還會推卸責任，辨識能力與常人無異。考量莊男2023年1月才因乘機性交罪服刑完畢出獄，5年內再犯屬累犯，雖以3000元達成調解仍否認犯行，依3個乘機性交罪合併判刑5年2月。

案經上訴，台中高分院近日審結，維持一審認定並駁回上訴，全案尚未確定。