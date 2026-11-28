新北市中和區張姓男子因長期與張姓媳婦感情不睦，今年7月26日晚間竟於住處一樓樓梯間持刀狂砍媳婦46刀慘死，遭新北檢依家暴攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪嫌起訴。(本報系資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 新北中和66歲張姓男子疑因長期家務與金錢嫌隙，持刀並以口咬、割乳等方式殺害媳婦，檢方依家暴強制猥褻殺人罪起訴。

新北市中和區66歲張姓男子長期與34歲媳婦感情不睦，今年7月26日晚間，雙方在住處樓梯內爆發激烈爭執，張男涉持刀狂砍媳婦，行凶過程中還用口咬、刀割媳婦兩側乳房，造成媳婦身中46刀慘死。新北地檢署依家暴 攜帶凶器強制猥褻而故意殺人罪嫌起訴張男，交由新北地方法院國民法官審理，並因案情涉及性犯罪採不公開審理。

張男落網後，對於為何下手如此凶殘，以及為何狠心割除媳婦性特徵器官，一概拒絕回答。檢警查出，死者在生前慘遭張男口咬、刀割乳房，手段相當殘忍，故未以毀損屍體罪究辦，改以家暴強制猥褻殺人罪起訴，因情節涉及性犯罪，法院預計將採不公開審理。

檢警調查，張男的兒子與死者結婚5年，4年前產下一女，婚後張家公婆原與兒子、死者及孫女同住，後來兒子因工作常待在台中，加上張男長期因孩子教養、家庭金錢及生活習慣問題，與媳婦屢生嫌隙，逐漸累積殺意。

事發前6天，身為公公、婆婆的張男和妻子，才剛搬到案發地中和興南路2段公寓居住，媳婦則帶著孫女搬到另一處分開居住，但平日上班時，媳婦仍會將女兒帶到張男住處交給爺爺、奶奶照顧。

案發當天晚上6時40分，張男帶著兩把水果刀在住處外徘徊，等死者下班後前來接女兒，結果雙方一言不合於一樓爭吵，張男憤而持刀朝死者頸部、身體揮砍，過程中還用嘴咬、刀割死者兩側乳房。

媳婦送醫發現全身至少共46處銳器傷，且左、右乳房被部分割除，左胸下半緣並有扯裂痕，導致頸部氣管、大血管斷離、失血過多、血水吸入呼吸道窒息而死。