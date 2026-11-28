台男大生美工刀抵女師頸嗆「滅師」遭拘提收押
台中教育大學男學生因課堂衝突持美工刀威脅女師並嗆聲滅師，事後不覺得後悔，校方隨即禁入校園並啟動退學程序，檢方則聲押獲准。
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台中教育大學男學生因課堂衝突持美工刀威脅女師並嗆聲滅師，事後不覺得後悔，校方隨即禁入校園並啟動退學程序，檢方則聲押獲准。
台中教育大學24日驚傳吳姓男學生課堂上企圖攻擊老師，吳因對課堂不滿，竟拿1把美工刀靠在女老師脖子旁邊聲稱「把這老師滅了」，事後還說「不覺得後悔」，校方25日已禁止吳入校、啟動退學審議，台中地檢署26日再拘提吳到案，認為他有反覆實施之虞，將其預防性羈押獲准。
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根據現場學生錄影畫面，吳姓學生11月24日上午9點疑似上課問題和老師起衝突，校方人員問他打算怎麼解決，學生竟然稱「把這老師滅了」、「把這老師滅了我怎樣都可以啊。」
校方人員說，這樣不行啊，這樣我們要報警， 學生繼續揚言「我沒差啊，可以滅掉這個老師，我都沒差。」學生還繼續說「是學校教他的啊，拿刀子抵在老師脖子上」，同班學生紛紛拿手機錄影蒐證，也表示要報警。
警方獲報到場時，吳男已經被制伏，初步了解他情緒不穩，先行戒護送醫，但當天醫院評估後就讓他返校，吳面對媒體詢問還說「不覺得後悔。」
台中教育大學11月25日起已禁止該生進入校園，並安排其本學期剩餘課程改採遠距方式進行。同時校方已調派校安人員，針對該生原修習課程及相關教學活動場域，實施定時、定點安全巡查及維護，且其行為涉學生獎懲辦法規定退學事由，學校將依規定完成事實審議及後續處理。
台中地檢表示，指派檢察官林芳瑜指揮第一分局，拘提吳姓學生到案，檢察官複訊後以吳男涉嫌強制、恐嚇等嫌疑重大，有反覆之虞，昨將他向台中地院聲請預防性羈押獲准。
依內文，事件起因是吳姓男學生對課堂安排或上課問題不滿，與女老師發生衝突後情緒失控，進一步拿出美工刀威脅老師，導致整起事件升高。 他在現場多次揚言「把這老師滅了」，還說「我沒差啊，可以滅掉這個老師，我都沒差」，甚至提到拿刀子抵在老師脖子上，言行相當具威脅性。 校方先禁止該生入校，並將剩餘課程改為遠距，同時啟動退學審議；檢方則拘提到案後認定涉強制、恐嚇且有反覆之虞，向法院聲請預防性羈押並獲准。
精華 FAQ
依內文，事件起因是吳姓男學生對課堂安排或上課問題不滿，與女老師發生衝突後情緒失控，進一步拿出美工刀威脅老師，導致整起事件升高。
他在現場多次揚言「把這老師滅了」，還說「我沒差啊，可以滅掉這個老師，我都沒差」，甚至提到拿刀子抵在老師脖子上，言行相當具威脅性。
校方先禁止該生入校，並將剩餘課程改為遠距，同時啟動退學審議；檢方則拘提到案後認定涉強制、恐嚇且有反覆之虞，向法院聲請預防性羈押並獲准。
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