橋頭地院。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄林姓男子遭擄走凌虐後殺害並埋屍，橋頭地院國民法庭認定鄭男主導報復犯案，且另有30人塚計畫，最終判他死刑，共犯則分別受重刑。

高雄市林姓男子去年5月遭綽號「果凍」女藥頭黃于寧夥同男子鄭仁雄等人設局擄走殺害，橋頭地院國民法庭日前依殺人罪判黃女14年徒刑，鄭男部分昨日審結，國民法官審理時，發現鄭男有「30人塚」犯罪計畫，意圖謀害30名與他有過節者，犯後毫無悔意，重判死刑 ，鍾姓、潘姓同夥則處無期徒刑，均褫奪公權終身。可上訴。

檢警調查，鄭男因為被警方查獲持有槍枝，懷疑是林姓男子檢舉陷害，去年5月7日清晨，向黃女表達想要殺害林男，兩人合謀約林男外出談判，黃女請吳男將林男帶到橋頭區某汽車旅館，林男坐上鄭男轎車後，便被黃女等人控制行動凌虐多時，林還被鄭男等人毆打、刺傷，並被用手銬控制行動。

同日上午11時許，黃女開車載著鄭男、林男轉往鳥松區鄭男居住的汽車旅館，一抵達後便將林男帶到房間囚禁，事後林男因不堪凌虐還遭持刀放血，隔日上午8時許，黃女等人尋覓棄屍地點，卻因半路車輪爆胎，一行人載著林男先折返高雄市鳥松區某汽車旅館。

之後鄭男在找來鍾姓、潘姓、林姓男子協助，同月10日開車將林男載往屏東山區「芋湘農場」附近，冷血要求被害人自行坐進預先挖好的坑洞內，一行人隨後持棍棒打死林男，並直接在該處就地掩埋屍體。

林男失蹤多日引起家屬擔心，報案後警方循線在同月21日凌晨，分別在高雄鳳山、大社等地拘捕黃女，涉案的鄭男等多名共犯也遭逮，被依殺人罪嫌起訴。

橋頭地院國民法庭審理後，國民法官依據現場對話錄音等證據，認定黃女等人事先計畫約出林男拘禁，且黃女與鄭男於轉移林男拘禁地點時，還在車上討論殺人埋屍的地點，並與鄭男一同轉往屏東的某汽車旅館計畫埋屍，過程都被行車紀錄器錄下。

國民法庭認為，黃女雖於埋屍中途因車輪爆胎先行離開，但依據檢警調查證據，已可認定她與鄭男有殺人犯意聯絡，依殺人罪判14年，至於協助拘禁林男的吳姓、朱姓同夥則依私行拘禁罪各判2年8月、3年2月徒刑。

鄭男部分，國民法庭認為鄭是出於報復動機而長期蓄意預謀殺害林姓男子，且還有「30人塚」犯罪計畫，除林男外，並已鎖定下一名與他有糾紛的陳姓男子下手，其餘28人則不詳。

國民法庭認為，鄭男在全案有主導地位，雖認罪但表示「不後悔」，可見他犯後並無悔意，完全沒有尊重他人生命法益的觀念，重判死刑，鍾男、潘男審酌分工，則另處無期徒刑，林男則依共同犯殺人罪，判13年半。