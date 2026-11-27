藝人NONO陳宣裕。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： NONO陳宣裕被控利用知名度結識多名女子涉性侵與猥褻，歷審僅認定1起強制性交未遂，最高法院駁回上訴，2年6月徒刑定讞。

藝人NONO陳宣裕被控利用知名度、工作機會結識6名女子，性侵 、猥褻共7次，一、二審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑。NONO上訴力拚清白，最高法院認為判決沒有違誤，昨駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對六名女子犯下三次強制性交、二次強制猥褻、二次強制性交未遂罪，建請法院從重量刑。

法院認為，五名告訴人的敘述有瑕疵，與客觀事實不符，罪證不足，判NONO無罪。唯一認定有罪的，是NONO於2011年透過綜藝節目認識的一名女子，他向女子索取電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵遭抵抗而未遂。

女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往。一審認為女子指述可信，女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露經歷，NONO辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」不可採信，依強制性交未遂罪判2年6月徒刑。

檢察官和NONO均上訴，二審認為原審判決認事用法無違誤，量刑也已審酌各項事由，沒有濫權或判得過重的情形，NONO否認犯罪、檢察官上訴均無理由，判上訴駁回。

台灣高等檢察署認為二審駁回檢察官上訴部分，理由沒有違背法令之處，不上訴三審，但NONO不甘被判刑，上訴三審。最高法院維持二審見解，駁回NONO上訴確定，NONO將入獄服刑。