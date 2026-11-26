新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。(圖／新北檢提供)

AI摘要 文章摘要整理： 新北蘆洲精神護理之家疑涉虐死住民，檢警查出遺言控訴私刑拘禁，並發現院方以合法掩護非法、超收病患，母子負責人及多名主管遭聲押。

新北市蘆洲區敏金精神護理之家疑涉凌虐病患致死，檢警日前相驗兩名往生住民時，在73歲老翁鞋底及內褲中發現遺言，疑似控訴遭院方凌虐。新北地檢署前天搜索、約談實際經營的陳姓婦人、吳姓兒子及人頭負責人、員工共10人，陳姓母子與5名員工遭聲押禁見。據檢方公布該護理之家現場照片，住民宛如住狗籠、吃豬食，負責人母子卻坐領上億政府補助，令人怵目驚心。

據了解，陳婦經營四間機構，蘆洲的家妘、敏金精神護理之家合法登記，但五股、八里另兩處因執照未核發仍屬非法。新北市衛生局昨晚表示，針對蘆洲敏金及家妘兩家精神護理之家涉不當對待住民及違規超收案，考量違規情節重大，依違反「護理人員法」規定，今起廢止兩家機構開業執照。

新北市府昨已撤出兩機構百餘名住民，確保照護需求獲適當安排。檢方昨依加重私行拘禁、詐欺取財及偽造文書等罪嫌，聲押陳姓母子及劉、詹、古、杜、黃姓5名現場主管；巫、吳姓人頭負責人分別以台幣30萬、10萬元交保，虞姓員工限制住居。

檢警查出，陳姓母子等人疑以不實文件向銀行貸款，購置五股、八里兩處所，平時部分病患安置在此非法機構，遇主管機關稽查或家屬探視，才暫時帶回蘆洲，營造全數安置在合法機構的假象，目前已派員清查、採證。

此事件起因，為警方本月先後相驗敏金精神護理之家一女、一男兩名年長住民時，發現老翁鞋底及內褲藏有遺言，指控院方「私刑拘禁、妨害自由」。但老翁曾被安置在八里，遺言也提及八里，檢警正釐清他是否往生後才被業者移回蘆洲，製造在合法機構內死亡的假象。

而此兩家護理之家在衛福部登錄名冊中，主要收治慢性精神病情穩定、但生活難以自理的患者，並標榜專攻失智年長者，卻疑以合法掩護非法，超收上百名病患。檢警前往非法安置所時，發現一房間擠了20餘張床墊，另一處則有濃厚排泄物氣味，照護品質低落。

新北市衛生局指出，因接獲護理之家通報住民死亡，疑涉重大違法情事，主動移請檢方偵辦，將全力配合司法調查。衛福部心健司長陳柏熹說，預計下周啟動全國46家精神護理之家不定期抽檢，並檢討住民申訴機制。

新北精神護理之家爆發疑似凌虐病患致死案，市政府衛生局安排長照交通車、救護車將病患全部移轉安置。(記者林昭彰／攝影)

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。(圖／新北檢提供)