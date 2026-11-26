學生攻擊、恐嚇教師事件頻傳，教團認為，家長也應負責，不能只要求學校宣導、教師承擔。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台中教育大學學生持刀恐嚇教師引發關注，全教產呼籲修法強化家長責任，教育部則表示已建議納入課責與強制親職教育。

台中教育大學日前有學生持美工刀逼近教師脖子，揚言「把老師滅了」，引發教育界譁然。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，短短一年間，媒體報導的類似事件已有三起，呼籲教育部 提升教師輔導管教規定的法律位階，明確課予家長責任，不能只要求學校宣導、教師承擔，卻缺乏家長責任及裁罰機制。

台中教育大學前天一名大一生因不滿授課內容，持美工刀在老師面前揮舞，還揚言「把這老師滅了」。該生隨後遭壓制並送法辦，事後受訪卻稱「不後悔」。校方昨發聲明指出，昨起已禁止該生進入校園，另該生行為涉該校學生獎懲辦法規定退學事由，將依規定完成事實審議及後續處理。

實際上，學生持刀攻擊、恐嚇教師事件近期接連發生。除了台中教育大學事件外，去年11月，新北市板橋某國小一名美術教師遭學生持美工刀攻擊、踹傷腳背；今年6月，台北市某明星國小也發生高年級學生多次持美工刀、筆刀恐嚇同學及言語攻擊教師的事件，累計10次校安通報。

「教育部是否看見問題？政府是否正視校園現況？」全教產表示，當校園不斷出現學生持刀攻擊教師、稍有不滿就對教師動手，甚至揚言殺害教師的情況，已不是教師一個人能解決的問題。政府對家庭教育、家長責任、嚴重情緒行為障礙學生的處置，以及學生行為的輔導管教，都缺乏有效法規。

全教產指出，教育部雖提出「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，仍無法遏止學生攻擊教師事件；已多次要求提升「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的法律位階，並明確課予家長責任，教育部至今仍未有具體作為。

「每一起個案，都可能成為壓垮教育現場的最後一根稻草。」全教產強調，家庭教育不應只是要求學校發放宣傳單、舉辦研習，再把責任推給教室裡的教師，卻未對家長課予相應責任及裁罰機制。呼籲教育部全面檢討現行輔導管教制度的不足，以及家庭教育與家長責任問題，對於教學現場日益嚴重的攻擊事件，應提出更積極的作為，而非只停留在了解情況、統計數字。

對此，教育部表示，已於衛福部兒少權法修正草案，建議新增家長配合學校輔導管教之責任與課責，或接受強制親職教育等條文，明訂家長應共同承擔照顧與管教責任。

對於中教大事件，教育部則說，將持續督導校方落實校園安全維護措施，並協助校方提供授課教師、受傷校安人員及受影響學生必要的關懷與支持。