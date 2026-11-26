校安警訊 學生持刀逼師 教團籲家長負責 教部建議修法
台中教育大學學生持刀恐嚇教師引發關注，全教產呼籲修法強化家長責任，教育部則表示已建議納入課責與強制親職教育。
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台中教育大學學生持刀恐嚇教師引發關注，全教產呼籲修法強化家長責任，教育部則表示已建議納入課責與強制親職教育。
台中教育大學日前有學生持美工刀逼近教師脖子，揚言「把老師滅了」，引發教育界譁然。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，短短一年間，媒體報導的類似事件已有三起，呼籲教育部提升教師輔導管教規定的法律位階，明確課予家長責任，不能只要求學校宣導、教師承擔，卻缺乏家長責任及裁罰機制。
台中教育大學前天一名大一生因不滿授課內容，持美工刀在老師面前揮舞，還揚言「把這老師滅了」。該生隨後遭壓制並送法辦，事後受訪卻稱「不後悔」。校方昨發聲明指出，昨起已禁止該生進入校園，另該生行為涉該校學生獎懲辦法規定退學事由，將依規定完成事實審議及後續處理。
實際上，學生持刀攻擊、恐嚇教師事件近期接連發生。除了台中教育大學事件外，去年11月，新北市板橋某國小一名美術教師遭學生持美工刀攻擊、踹傷腳背；今年6月，台北市某明星國小也發生高年級學生多次持美工刀、筆刀恐嚇同學及言語攻擊教師的事件，累計10次校安通報。
「教育部是否看見問題？政府是否正視校園現況？」全教產表示，當校園不斷出現學生持刀攻擊教師、稍有不滿就對教師動手，甚至揚言殺害教師的情況，已不是教師一個人能解決的問題。政府對家庭教育、家長責任、嚴重情緒行為障礙學生的處置，以及學生行為的輔導管教，都缺乏有效法規。
全教產指出，教育部雖提出「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，仍無法遏止學生攻擊教師事件；已多次要求提升「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的法律位階，並明確課予家長責任，教育部至今仍未有具體作為。
「每一起個案，都可能成為壓垮教育現場的最後一根稻草。」全教產強調，家庭教育不應只是要求學校發放宣傳單、舉辦研習，再把責任推給教室裡的教師，卻未對家長課予相應責任及裁罰機制。呼籲教育部全面檢討現行輔導管教制度的不足，以及家庭教育與家長責任問題，對於教學現場日益嚴重的攻擊事件，應提出更積極的作為，而非只停留在了解情況、統計數字。
對此，教育部表示，已於衛福部兒少權法修正草案，建議新增家長配合學校輔導管教之責任與課責，或接受強制親職教育等條文，明訂家長應共同承擔照顧與管教責任。
對於中教大事件，教育部則說，將持續督導校方落實校園安全維護措施，並協助校方提供授課教師、受傷校安人員及受影響學生必要的關懷與支持。
一名大一生因不滿授課內容，持美工刀在老師面前揮舞並揚言「把這老師滅了」，事後遭壓制送辦，校方也隨即禁止其進入校園並啟動後續處理。 全教產指出，近期已有多起學生持刀攻擊或恐嚇教師事件，顯示問題不只是個別教師能處理，若沒有家長責任、裁罰機制與有效法規，校園安全難以真正改善。 教育部表示，已向衛福部兒少權法修正草案建議新增家長配合學校輔導管教的責任，並可納入強制親職教育，同時會督導校方維護校園安全並提供必要支持。
精華 FAQ
一名大一生因不滿授課內容，持美工刀在老師面前揮舞並揚言「把這老師滅了」，事後遭壓制送辦，校方也隨即禁止其進入校園並啟動後續處理。
全教產指出，近期已有多起學生持刀攻擊或恐嚇教師事件，顯示問題不只是個別教師能處理，若沒有家長責任、裁罰機制與有效法規，校園安全難以真正改善。
教育部表示，已向衛福部兒少權法修正草案建議新增家長配合學校輔導管教的責任，並可納入強制親職教育，同時會督導校方維護校園安全並提供必要支持。
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