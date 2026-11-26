新北國中校園割頸案震驚全台，社會餘悸猶存。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 新北校園割頸案民事二審改判賠償提高至1782萬餘元，但楊父母表示金額無法彌補喪子之痛，真正要的是公平正義與校園安全改革。

新北市楊姓國中生3年前在校內被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女各被判12年、11年徒刑定讞。民事部分，一審判郭、林女及法定代理人賠償938萬餘元（台幣，下同，約28萬2496美元），案經上訴，台灣高等法院昨改判賠1782萬餘元，郭、林女昨在明陽中學以視訊方式聽取判決結果，兩人宣判前還一度露出笑顏。

高院 指出，楊案發時僅15歲，楊父等人受扶養利益仍有損害，楊就讀國中三年級，為數理資賦優異學生，成績及品行均佳，可預期大學畢業後有扶養能力，不能僅因楊未成年，就否定楊父等人將來可能受他扶養的利益。

高院認為，判斷家屬能否維持生活，應以原有財產及所得為準，楊身亡後取得的補償金、保險金不應列入家屬原本的財產，否則原本保障遺屬的制度，反而減輕加害人賠償責任，並不合理。

郭的委任律師林月雪主張，楊父收取大眾善款有利息收入，且家屬捐款五百萬元給新北市清水國中成立獎助學金，是「故意減少資產」，引發非議。高院在判決理由中也說明，一六九五萬善款是大眾基於同情被害人家庭遭逢重大變故，無償扶助遺屬，不能轉化減輕加害人賠償責任。

高院指出，若將捐款列為家屬財產，而延後受扶養時間或減少賠償，將變成捐款愈多、賠償愈少，等於讓大眾先替加害人負責，不符捐款本意。至於楊父捐款成立獎助學金，目的在扶助清寒學子，與任意揮霍不同，不能認為是故意浪費財產、製造扶養需要。

林女2023年12月25日至隔壁班找女同學聊天，被楊姓學生要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭拿預藏的彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血，送醫經葉克膜急救仍不治。

楊父、楊母發聲明指出，不管法院判得高或低，他們深知不可能拿得到錢，且再多的賠償也填補不了失去愛子的傷痛。

長期陪伴家屬的新北市議員石一佑呼籲，政府應持續推動三大改革，包括檢討司法制度以正視受害家屬權益、讓反霸凌教育與教師支持系統落實於校園，以及全面強化監視與危機通報等校園安全設備，不要再讓任何父母用眼淚換取對校園安全的重視。

楊父、楊母表示，不覺得二審法院判得比一審高是勝利，他們心中都很清楚，判決書上的金額只是一個永遠都無法完全實現的數字，「那些數字，一點意義也沒有」，他們要的從來不是金額的高低，而是公平、正義是否能實現，且兩名被告及家長也完全沒有賠償的誠意。

聲明表示，一般來說，法院對旁系血親不認為有扶養義務，但他們家庭狀況不同，姊姊是沒有生活自理能力的弱勢者，必須靠父母照顧，但等到他們離世後，誰來照顧她？因此要求被告及家長賠償姊姊的扶養費。

楊父、楊母認為殺人償命本來就是天經地義的事，兩名被告因為未成年沒辦法判死刑，國家就應該要強制他們用餘生來懺悔贖罪，償還犯罪的代價，兩人應該要懺悔自己的行為造成一條人命的喪失，造成一個家庭的破碎，如果至今還沒能反省到自己犯下多麼不可饒恕的罪過，呼籲矯正機構千萬不能讓兩人輕易假釋，「沒有悔悟，就沒有寬恕」。

楊父、楊母說，再多的賠償也填補不了失去愛子的傷痛，被告有沒有能力賠償，也不是關切的重點，他們想要讓社會大眾知道，正義公理的價值必須有衡量的標準，所以加害人造成的損害必須明碼實價，這是他們堅持這場訴訟的原因。