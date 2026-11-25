曾獲師鐸獎幼稚園主任 貪477萬元判刑9年
曾獲師鐸獎的彰化前附幼主任，長期以超收學費、虛報補助及偽造文書等方式詐得477萬元，彰化地院依貪污等罪重判9年，母親也因共犯被判刑。
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曾獲師鐸獎的彰化前附幼主任，長期以超收學費、虛報補助及偽造文書等方式詐得477萬元，彰化地院依貪污等罪重判9年，母親也因共犯被判刑。
曾獲師鐸獎的彰化某國小附幼楊姓前主任，遭控超收學費、虛報補助、偽造文書，連運動服、畢業紀念冊及教保員餐費都詐取，所得達477萬元（台幣，下同，約14萬4824美元）。彰化地院依貪汙治罪條例等罪判她9年徒刑、褫奪公權5年，未扣案413萬5194元沒收。
楊女母親任幼兒園志工，彰院認定共同犯利用職務機會詐取財物罪共5罪，判她2年8月徒刑，褫奪公權2年，沒收扣案犯罪所得60萬6774元。
楊女2014年任附幼主任，自2021年8月至今年2月，學期前製作超額且未註明收退費基準的不實國小收費通知，蓋幼兒園戳章後夾入幼生聯絡簿，佯稱須繳註冊費，詐取159萬8796元；另製作不實公文，佯稱每人須繳寒暑假加托費，詐取83萬餘元。
她為減少家長繳費存入公庫，在課後留園服務計畫、經費收支表等公文書，虛偽填載幼生人數、日期及時間，向彰化縣府低報寒暑加托人數。
她另超收畢業紀念冊費，詐取6萬1000元；超收圍裙、運動服、書包及餐具費，詐取9萬餘元；擅開社團詐取學費66萬餘元，並詐取表演租借服費2900元。
她向幼教老師、保育員佯稱繳費即可吃學童餐，詐取13萬3000元；又以自己及5名同事名義，詐領平日、暑假延托行政補助10萬6300元，另詐領延長照顧服務教師助理員經費19萬餘元、幼兒餐點費3萬5000元及特教助理員補助款60萬6000元。
彰院批評，楊女憑創辦元老身分、高學歷及師鐸獎經歷，把持費用申報，多年未遭揭穿，所得逾400萬元，依利用職務機會詐取財物、詐欺取財罪判刑。
楊姓前主任以超收註冊費、寒暑假加托費、畢業紀念冊費及各項雜費，並虛報補助、偽造公文與收費資料等方式詐財，合計所得達477萬元。 彰化地院認定楊女犯利用職務機會詐取財物等罪，判處9年徒刑、褫奪公權5年，未扣案413萬5194元沒收；其母親因共犯被判2年8月，褫奪公權2年。 她利用創辦元老與師鐸獎身分掌控費用申報，透過不實通知、公文與人數填報，向家長及縣府低報或超收，多年持續操作才被查出。
精華 FAQ
楊姓前主任以超收註冊費、寒暑假加托費、畢業紀念冊費及各項雜費，並虛報補助、偽造公文與收費資料等方式詐財，合計所得達477萬元。
彰化地院認定楊女犯利用職務機會詐取財物等罪，判處9年徒刑、褫奪公權5年，未扣案413萬5194元沒收；其母親因共犯被判2年8月，褫奪公權2年。
她利用創辦元老與師鐸獎身分掌控費用申報，透過不實通知、公文與人數填報，向家長及縣府低報或超收，多年持續操作才被查出。
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