台中教育大學一名大一生因不滿授課內容，竟持美工刀抵住女老師脖子，還說「把這老師滅了」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台中教育大學一名大一生因不滿課堂內容持刀威脅女老師，雖未造成傷亡，但已遭警方函送，校方也要求他本學期改採遠距上課。

台中教育大學一名大一生因不滿授課內容，昨竟持美工刀抵住女老師脖子，還說「把這老師滅了」，同學通報校安中心，校安人員在教室內制止該生。台中市警第一分局接獲報案，到場後將學生戒護送醫，警詢後依恐嚇、妨害自由等罪嫌將他函送台中地檢署。校方已決議該生至本學期結束前，改採遠距修習課程。

這起事件掀起網路討論，有人說「老師好可憐」，也有人認為拿美工刀對著老師的動作，即便是開玩笑，也讓人害怕，大學生已成年，要負完全刑事責任。

揮刀事件發生在中教大通識課「大一英文」，據錄影畫面顯示，當時老師說明期末評量報告標準，該生舉手表達意見，老師針對他的意見提出回饋，該生疑似不滿老師的回應，先站在老師身旁說「我跟妳保持安全距離」，隨後取出美工刀，並作勢揮舞。

校安人員獲報到場，學生揚言「只要滅掉這老師，我怎樣都願意」，還說「學校教我的啊！拿刀抵在老師脖子上」；校安人員將學生制伏在地，過程中校安人員手指輕微劃傷。現場有多人拿出手機錄影，也有人報警。

員警昨天上午9時許到場，該生已遭壓制，老師未受傷。警方初步了解，該生情緒不穩，先戒護送醫，經醫師評估後出院；警方昨詢問後，將依恐嚇、妨害自由等罪嫌函送法辦。

事件發生後，校方通知該生家屬到場。校方表示，該生平時較有個人想法，也堅持己見，經危機處理小組決議，該生今日起至本學期結束，暫不進入實體教室上課，改採遠距方式修習課程。

這名學生在事發後返校，他說只是想要拿「一個柄」而已，不小心拿錯邊，「拿出看起來像是武器的東西」讓老師有害怕的感覺，但他也直言「不覺得後悔」，不會向老師道歉。