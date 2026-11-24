擺喪禮「孝童」人偶站崗 K他命製毒廠偽裝殯葬倉庫
新北三峽一處鐵皮廠房被包裝成殯葬倉庫，實為K他命製毒工廠，警方蒐證後攻堅查獲大量毒品與原料，主嫌與共犯分別遭重判及起訴。
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新北三峽一處鐵皮廠房被包裝成殯葬倉庫，實為K他命製毒工廠，警方蒐證後攻堅查獲大量毒品與原料，主嫌與共犯分別遭重判及起訴。
以男子陳嘉偉為首的製毒集團，在新北市三峽設立K他命製毒工廠，還在廠房門口擺喪禮用的「孝童」人偶，偽裝成殯葬業者。刑事局中打幹員喬裝民眾上門探詢，確認有製毒跡象後發動攻堅，查獲市價3507萬元（台幣，下同，約106.7萬美元）K他命成品與製毒原料，檢方依製造毒品罪起訴陳男等3人，法院重判陳男7年2月徒刑。
檢方當時一併起訴兩名製毒師，其中陳威宏判處3年8月徒刑、陳俊文判刑兩年、緩刑5年；擔任金主的男子簡詠展發布通緝。
刑事局中部打擊犯罪中心去年6月掌獲情資，陳嘉偉與簡詠展是朋友，陳威宏與陳俊文因參加宮廟進香活動認識簡男，4人謀議販毒牟利，利用新北新莊、板橋一帶貨櫃倉儲，藏匿製毒原料及器材，企圖製造K他命等毒品。
專案小組調查，集團於去年9月，陸續將製毒原料及器材集中到三峽區一處鐵皮廠房，廠房門口刻意擺放3座喪禮用的「孝童」人偶，人偶約半人高，身穿藍、粉、紫色的錦緞長袍，胸前繫著彩色絨球，臉上是愁眉苦臉的哭喪表情，站在寫有「孝童引路」字樣的玻璃櫃中，後方還有「駕鶴歸西」布景。
警方指出，整座廠房乍看之下就像殯葬業者的倉庫，員警喬裝成工人、工程丈量人員、清潔人員等不同身分民眾，分批前往探詢，確認現場有製毒跡象。
檢警經過縝密蒐證，去年10月會同新北市三重分局及台中市大雅分局等單位，前往三峽地區搜索，當場破獲K他命製毒工廠一座，逮捕陳威宏、陳俊文。
警方查扣K他命成品11.69公斤，以每公斤300萬元計算，市值約為3507萬元，另查獲半成品632公斤、第四級毒品先驅化學原料43.25公斤、製毒原料四桶及製毒工具。
陳嘉偉案發時逃亡，警方溯源追查，去年12月將其拘提到案。
製毒集團在三峽鐵皮廠房門口擺放3座喪禮用「孝童」人偶，並搭配「孝童引路」、「駕鶴歸西」布景，外觀宛如殯葬業倉庫，藉此降低外界懷疑。 刑事局中打幹員先喬裝成工人、丈量人員與清潔人員等分批探訪，確認有製毒跡象後，再會同多個警分局展開攻堅搜索，成功破獲工廠。 警方查扣K他命成品11.69公斤、半成品632公斤及多項先驅原料與工具，陳嘉偉等3人遭起訴，其中主嫌判7年2月，另有1人緩刑，金主簡詠展仍在通緝中。
精華 FAQ
製毒集團在三峽鐵皮廠房門口擺放3座喪禮用「孝童」人偶，並搭配「孝童引路」、「駕鶴歸西」布景，外觀宛如殯葬業倉庫，藉此降低外界懷疑。
刑事局中打幹員先喬裝成工人、丈量人員與清潔人員等分批探訪，確認有製毒跡象後，再會同多個警分局展開攻堅搜索，成功破獲工廠。
警方查扣K他命成品11.69公斤、半成品632公斤及多項先驅原料與工具，陳嘉偉等3人遭起訴，其中主嫌判7年2月，另有1人緩刑，金主簡詠展仍在通緝中。
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