高雄市農業局前局長張清榮被質疑購買私人地出租給農會興建集貨場（圖）。(記者石秀華／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 高雄前農業局長張清榮被指任內購地租給農會並推動變更土地使用，讓農會申請補助蓋集貨場，遭質疑違反利益衝突迴避法，但他強調是為農民服務且程序合法。

高雄市農業局前局長張清榮任內推動斥資12.5億元（台幣，下同）在大樹果菜市場興建大型冷鏈中心，盼成農產品內外銷強大助力。但本報系聯合報接獲投訴，此案進度卡關，他卻另購置農地租給大樹農會，並變更土地使用項目，讓農會申請中央補助蓋集貨場，他去年卸任更回大樹農會任常務監事，有不滿的農民向檢調檢舉他涉違反公務人員利益衝突迴避法。

張清榮喊冤說，一切都為了農民，「土地1年租金 才2萬元，是門虧本生意」。

張清榮原任大樹農會總幹事，2021年獲高雄市長陳其邁 延攬進市府擔任農業局長，卻於9個月後和接手大樹區農會總幹事的歐幸娟集資購土地，先由農會承租使用，並在任內推動土地變更；去年元月張辭去局長職務，回任農會常務監事。

大樹區果農投訴說，張清榮任農業局長4年，推動在大樹果菜市場興建要價12億5000萬元的大型冷鏈中心，但計畫停擺，之後立委邱議瑩又向農業部爭取5100萬元經費，在張清榮和歐女承購的土地興建農會集貨場，涉違反公務人員利益衝突迴避法。

高市農業局指出，該土地去年5月15日由市府審認符合審查項目後同意變更，同年8月27日，地政局發函同意辦理變更編定為同使用分區特定目的事業用地，變更作業並非在前局長張清榮任內。

張清榮承認的確和歐幸娟合資購地蓋集貨場，但「很委屈」，因為農會沒錢，為了讓農產品有地方可集貨，才和歐女合資購地，每年租給農會2萬多元，一次綁約30年，也言明所有設備歸農會，「公文都寫得清清楚楚」，加上農地變更目的是農業部核准的，「我經得起考驗」。

律師吳春生指出，張清榮去年1月中旬才請辭農業局長，公務員服務法第16條就有限制公務員離職後3年內，不得擔任與離職前5年內職務直接相關的營利事業特定職務，且申請農地變更為特定目的事業用地也僅3個月，核准時間比一般人都要快，難免不被質疑是否「職務關聯性」而有實質影響力。