自肥疑雲 高雄前局長購地租農會 被質疑違反利衝法
高雄前農業局長張清榮被指任內購地租給農會並推動變更土地使用，讓農會申請補助蓋集貨場，遭質疑違反利益衝突迴避法，但他強調是為農民服務且程序合法。
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高雄前農業局長張清榮被指任內購地租給農會並推動變更土地使用，讓農會申請補助蓋集貨場，遭質疑違反利益衝突迴避法，但他強調是為農民服務且程序合法。
高雄市農業局前局長張清榮任內推動斥資12.5億元（台幣，下同）在大樹果菜市場興建大型冷鏈中心，盼成農產品內外銷強大助力。但本報系聯合報接獲投訴，此案進度卡關，他卻另購置農地租給大樹農會，並變更土地使用項目，讓農會申請中央補助蓋集貨場，他去年卸任更回大樹農會任常務監事，有不滿的農民向檢調檢舉他涉違反公務人員利益衝突迴避法。
張清榮喊冤說，一切都為了農民，「土地1年租金才2萬元，是門虧本生意」。
張清榮原任大樹農會總幹事，2021年獲高雄市長陳其邁延攬進市府擔任農業局長，卻於9個月後和接手大樹區農會總幹事的歐幸娟集資購土地，先由農會承租使用，並在任內推動土地變更；去年元月張辭去局長職務，回任農會常務監事。
大樹區果農投訴說，張清榮任農業局長4年，推動在大樹果菜市場興建要價12億5000萬元的大型冷鏈中心，但計畫停擺，之後立委邱議瑩又向農業部爭取5100萬元經費，在張清榮和歐女承購的土地興建農會集貨場，涉違反公務人員利益衝突迴避法。
高市農業局指出，該土地去年5月15日由市府審認符合審查項目後同意變更，同年8月27日，地政局發函同意辦理變更編定為同使用分區特定目的事業用地，變更作業並非在前局長張清榮任內。
張清榮承認的確和歐幸娟合資購地蓋集貨場，但「很委屈」，因為農會沒錢，為了讓農產品有地方可集貨，才和歐女合資購地，每年租給農會2萬多元，一次綁約30年，也言明所有設備歸農會，「公文都寫得清清楚楚」，加上農地變更目的是農業部核准的，「我經得起考驗」。
律師吳春生指出，張清榮去年1月中旬才請辭農業局長，公務員服務法第16條就有限制公務員離職後3年內，不得擔任與離職前5年內職務直接相關的營利事業特定職務，且申請農地變更為特定目的事業用地也僅3個月，核准時間比一般人都要快，難免不被質疑是否「職務關聯性」而有實質影響力。
爭議在於他任高雄農業局長期間，與歐幸娟合資購買農地並租給大樹農會，再推動土地變更供農會申請中央補助蓋集貨場，因可能涉及職務影響利益而遭檢舉。 高市農業局表示，該地去年5月15日經市府審認後同意變更，8月27日才由地政局函文同意編定為特定目的事業用地，因此變更程序並非在張清榮任局長時完成。 張清榮表示購地租地是為了讓農民有集貨空間，租金很低且設備歸農會，強調公文清楚、可受檢驗；律師則指出他離職後3年內仍受限制，且核准速度快，難免引發職務關聯質疑。
精華 FAQ
爭議在於他任高雄農業局長期間，與歐幸娟合資購買農地並租給大樹農會，再推動土地變更供農會申請中央補助蓋集貨場，因可能涉及職務影響利益而遭檢舉。
高市農業局表示，該地去年5月15日經市府審認後同意變更，8月27日才由地政局函文同意編定為特定目的事業用地，因此變更程序並非在張清榮任局長時完成。
張清榮表示購地租地是為了讓農民有集貨空間，租金很低且設備歸農會，強調公文清楚、可受檢驗；律師則指出他離職後3年內仍受限制，且核准速度快，難免引發職務關聯質疑。
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