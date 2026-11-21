欣欣大眾百貨總經理周國健，傳出在餐會場合對多名女性性騷擾，周國健20日透過臉書宣布，他已經辭去總經理職務。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 欣欣百貨總經理周國健被指在中秋餐敘中性騷多名女員工，事件引發退輔會與警方介入調查，他則宣布辭職並稱將配合司法釐清真相。

欣欣大眾百貨總經理周國健，傳出在餐會場合對多名女性性騷 擾" rel="154586">性騷擾 ，周國健晚間透過臉書宣布，他已經辭去總經理職務。他並強調外界部分報導與傳聞，與他所認知的實際情況有所落差，將全力配合調查。欣欣百貨總經理職務已由副總經理林再生代理。

周國健傳出在9月底的中秋餐敘中，趁著醉意對5名女員工，搭訕、勸酒、跳舞，還逼女生和他十指緊扣、企圖摟抱，想逃離還被阻擋；受騷擾的榮民榮眷基金會員工控訴從9月事發至今，單位遲遲沒有召開性平調查會議。據了解，事發後周私下聲稱，自己當時已喝醉了，所以根本「不記得、不知道」曾發生過這些事，甚至態度強硬地表示，已經委任好律師，隨時準備反擊。

此事並驚動欣欣百貨的大股東退輔會，主委嚴德發在立院被追問時表示，已要求基金會成立專案小組，警方及社會局也已經介入處理。不過對於周國健是否應停職接受調查，嚴德發表示欣欣百貨是上市公司，應由董事會決定周的去留。

周國健晚間在臉書貼文表示，近日因媒體報導及外界諸多討論，連帶為公司帶來不必要的紛擾。對於因此受到影響的公司、董事會、同仁，以及所有關心的朋友，他深感遺憾，經過審慎思考，他已正式辭去職務。

周國健表示，此次事件目前已進入司法偵查程序。基於尊重司法及偵查不公開原則，不便在此對個案細節多作評論。針對外界部分報導與傳聞，與他所認知的實際情況有所落差，相關事實與證據，他將全力配合司法及主管機關調查，並相信透過客觀證據，終能還原事件真相。

在周貼文之前，欣欣百貨的股市公開資訊已在傍晚揭露周國健辭職，總經理職務由欣欣百貨副總經理林再生代理。

欣欣百貨1972年開幕，是台灣老牌百貨公司，由中華民國國軍退除役官兵輔導委員會投資49%、民間投資51%。