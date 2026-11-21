搭訕、勸酒、逼十指緊扣…傳餐會性騷5女員工 欣欣百貨經理辭職
欣欣百貨總經理周國健被指在中秋餐敘中性騷多名女員工，事件引發退輔會與警方介入調查，他則宣布辭職並稱將配合司法釐清真相。
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欣欣百貨總經理周國健被指在中秋餐敘中性騷多名女員工，事件引發退輔會與警方介入調查，他則宣布辭職並稱將配合司法釐清真相。
欣欣大眾百貨總經理周國健，傳出在餐會場合對多名女性性騷擾" rel="154586">性騷擾，周國健晚間透過臉書宣布，他已經辭去總經理職務。他並強調外界部分報導與傳聞，與他所認知的實際情況有所落差，將全力配合調查。欣欣百貨總經理職務已由副總經理林再生代理。
周國健傳出在9月底的中秋餐敘中，趁著醉意對5名女員工，搭訕、勸酒、跳舞，還逼女生和他十指緊扣、企圖摟抱，想逃離還被阻擋；受騷擾的榮民榮眷基金會員工控訴從9月事發至今，單位遲遲沒有召開性平調查會議。據了解，事發後周私下聲稱，自己當時已喝醉了，所以根本「不記得、不知道」曾發生過這些事，甚至態度強硬地表示，已經委任好律師，隨時準備反擊。
此事並驚動欣欣百貨的大股東退輔會，主委嚴德發在立院被追問時表示，已要求基金會成立專案小組，警方及社會局也已經介入處理。不過對於周國健是否應停職接受調查，嚴德發表示欣欣百貨是上市公司，應由董事會決定周的去留。
周國健晚間在臉書貼文表示，近日因媒體報導及外界諸多討論，連帶為公司帶來不必要的紛擾。對於因此受到影響的公司、董事會、同仁，以及所有關心的朋友，他深感遺憾，經過審慎思考，他已正式辭去職務。
周國健表示，此次事件目前已進入司法偵查程序。基於尊重司法及偵查不公開原則，不便在此對個案細節多作評論。針對外界部分報導與傳聞，與他所認知的實際情況有所落差，相關事實與證據，他將全力配合司法及主管機關調查，並相信透過客觀證據，終能還原事件真相。
在周貼文之前，欣欣百貨的股市公開資訊已在傍晚揭露周國健辭職，總經理職務由欣欣百貨副總經理林再生代理。
欣欣百貨1972年開幕，是台灣老牌百貨公司，由中華民國國軍退除役官兵輔導委員會投資49%、民間投資51%。
內文指出，周國健是在9月底的中秋餐敘場合，被指趁醉對5名女員工搭訕、勸酒、跳舞，甚至要求十指緊扣與企圖摟抱，受害者還控訴無法順利離開現場。 因欣欣百貨大股東為退輔會，事件曝光後引起高度關注。主委嚴德發表示已要求基金會成立專案小組，警方與社會局也已介入，至於是否停職則由董事會決定。 周國健在臉書表示，已正式辭去總經理職務，並稱事件已進入司法偵查程序，會配合調查、盼以證據還原真相。欣欣百貨目前由副總經理林再生代理總經理。
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內文指出，周國健是在9月底的中秋餐敘場合，被指趁醉對5名女員工搭訕、勸酒、跳舞，甚至要求十指緊扣與企圖摟抱，受害者還控訴無法順利離開現場。
因欣欣百貨大股東為退輔會，事件曝光後引起高度關注。主委嚴德發表示已要求基金會成立專案小組，警方與社會局也已介入，至於是否停職則由董事會決定。
周國健在臉書表示，已正式辭去總經理職務，並稱事件已進入司法偵查程序，會配合調查、盼以證據還原真相。欣欣百貨目前由副總經理林再生代理總經理。
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