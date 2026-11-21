防彈少年團演唱會場內外共吸引8萬7600人次。（取材自官方X）

AI摘要 文章摘要整理： BTS高雄演唱會吸引逾8萬7000名歌迷，市府完成疏散，但鄰近左營總醫院卻出現停車與就醫動線受阻問題，交通局已宣布加強管制。

南韓BTS 防彈少年團高雄演唱會19日首唱，場內外歌迷高達8萬7000餘人，高雄市政府在演唱會後90分鐘完成疏散，美中不足的是，一旁國軍左營總醫院停車場被歌迷搶停，看診區也塞滿吹冷氣 的粉絲，影響病患就醫，籲市府提出解方。

交通局說，今、明兩天自上午8時至晚間24時，總醫院前軍校路路口除家屬及病患、醫院員工、緊急車輛、公務車外，其餘車輛禁止左轉進醫院，籲歌迷勿將車停於醫院停車場，留給有需要的病患家屬及醫院員工。

防彈少年團在高雄留下難忘回憶。（取材自官方X）

BTS在高雄世運主場館11月19日、21日、22日舉辦為期三天演唱會，前晚首唱吸引近5萬人入場，另有上萬粉絲搶不到票，在場外聆聽漏音過乾癮，市府統計，場內外至少湧入8萬7000多名歌迷，約七成三是年輕族群，女粉居多。晚間9時25分結束後，90分鐘就完成疏散。

為迎BTS，高雄各大地標點亮浪漫紫色燈光應援，一片歡騰，但不少粉絲貼文抱怨主辦方，首日入場時只有工作人員拿大聲公指揮，動線與人力配置完全不符合世界級藝人規格，秩序崩壞，大家枯等一個多小時，真的是災難等級。

緊鄰世運主場館的國軍左營總醫院有病患和員工抱怨，醫院成了粉絲停車場，院內保全多次宣導車位要留給看診民眾使用，仍有人堅持要停。另有醫護人員在市長陳其邁Threads上貼文，指演唱會造成醫護人員上下班擁塞、就醫與探陪病民眾無車位可停，希望市府研議解方，不要影響民眾就醫權益。