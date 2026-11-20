AI摘要 文章摘要整理： 刑事局指出，整體詐騙財損雖下降，但假消費異常詐騙在10月明顯暴增，詐團常冒充電商騙取驗證碼與帳戶資料，警方呼籲務必向官方查證。

刑事局統計整體詐騙 案件及財損下降，但「假消費異常」詐騙手法增加，今年10月受理671件、財損1億1677萬元（台幣，下同），相較1月分別增加275%、470%。有警官分析，AI工具進步，駭客 搜尋電商 網路系統漏洞的門檻降低，詐團更容易掌握民眾購物資料。

刑事局指出，詐團冒充電商，通知買家謊稱重複訂購、誤設自動扣款或定期購買方案，列出買家姓名、電話、購買商品紀錄及訂單資訊，民眾看到資料吻合，以為須取消訂單、解除扣款或辦理退款，點擊了可疑連結、加入假LINE客服人員，被要求提供帳戶資料、信用卡驗證碼或操作網路銀行。

近期鼎泰豐購物網曾公告，不明人士利用顧客過往訂購資訊，冒名寄出「異常訂單」電子郵件，誘使顧客聯繫假客服；業者表示，相關個人資料可能遭不當取得，已採取資安應變並報警。

台北市陳姓警官說，詐團可能從電商、第三方支付平台的資安弱點，取得訂單紀錄，包裝成給買家的假通知，真實購物紀錄與假扣款通知混在一起，消費者不易辨識。

假消費異常詐騙增加，警官研判可能是AI工具普及，被駭客利用撰寫程式、搜尋系統漏洞，技術門檻降低，能力比以前強，企業若未及時更新系統修補弱點，易暴露風險，近日不少金融、餐廳及電商屢傳資料外洩，可能都與AI工具興起有關。

警政署165打詐儀錶板統計，今年10月電信網路詐騙案受理數1萬0627件、財損39億6007萬元，較去年同期分別下降12%、20%，假消費異常卻增加。刑事局提醒，民眾收到異常訂單通知，應向電商官方客服查證，勿點擊不明連結、提供驗證碼或操作網銀。