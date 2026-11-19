高雄鄭姓男子失業在家照顧病母，疑因長期照顧壓力，持刀殺死母親，高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鄭男。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄鄭姓男子疑因照顧失序與長照壓力，與母親因用藥與擦藥膏問題起口角後，持刀刺殺母親33刀致死，檢方已依法起訴。

高雄市鄭姓男子失業在家照顧生病的母親，疑因長期照顧壓力，不滿母親亂擦藥膏屢勸不聽，趁父親、胞姊不在家，持調理刀刺殺母親33刀致死，警方到場時鄭男父親一度想頂罪；高雄地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鄭男，將由國民法官法庭審理。

檢方調查，26歲鄭姓男子的49歲母親，情緒狀態不穩，鄭男失業在家，負責照顧母親，與退休的父親及待業中的胞姊同住。

前年9月29日下午，鄭男因母親用藥劑量問題，與母親發生口角後，當日下午5點多，依家人要求前往高雄捷運輕軌機廠站，推輪椅接母親返家。

母子回到高雄前鎮區住處，鄭男見母親又在擦藥膏，疑受長照 壓力影響，持紅灰色調理刀，待母親進入3樓陽台後關閉大門，繞行至母親背後刺殺，鄭男母親全身多處遭刺傷，倒地不起。

當天傍晚6時許，鄭男胞姊回家驚見母親倒臥血泊中，發現弟弟穿著血衣坐在家中一樓，追問之下弟弟說「我殺了媽媽」，鄭男胞姊趕緊請鄰居幫忙報警；約10分鐘後，鄭男父親返家，才知妻子已遭兒子刺殺。鄭母被送醫急救，因大量出血宣告不治。

警方獲報到場時，鄭父一度想幫兒子頂罪，後來員警看到鄭男滿身是血，鄭父卻衣著整齊，查證是鄭男行凶。雄檢相驗，鄭母頭、頸、肩、背及左手，共有32處刀傷，包括19處穿刺傷、14處切割傷，其中左頸靜脈與動脈、右頸動脈被刺破斷裂，依法起訴鄭男。

長照殺人悲劇頻傳。高雄63歲吳姓女子照顧失智的99歲父親，2022年持刀殺死父親自殘，一審判刑16年，案經上訴，法官認為她幾乎失明，家境悽慘，缺乏社會資源的挹注，改判12年確定；高雄50歲黃姓男子2021年拿充電線，勒斃有情緒、言語障礙的19歲兒子，報案稱「我殺死人了」，符合自首減刑要件，獲輕判4年確定。