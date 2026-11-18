台中市賴姓女子與一名人夫有婚外情，正宮提告求償，台中高分院近日審結。(AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 台中人妻發現丈夫與女美髮師長期婚外情，且互傳裸照與露骨對話後提告求償，二審認定賴女說詞不實，最終判賠60萬元確定。

台中市一名人妻控訴賴姓女美髮師與其丈夫發生長達2年多的婚外情，期間不僅發生上百次性行為，還互傳裸照與鹹濕對話，憤而提告求償200萬元(台幣，下同)。賴女辯稱，遭男方以散布私密影像威脅才被迫配合，一審判賠75萬元。案經上訴，台中高分院不採信賴女說詞，審酌雙方資力後，改判賴女應賠償人妻60萬元，全案確定。

判決指出，這名人妻與丈夫結婚20多年，賴女明知男方已婚，仍在2022年11月起與其發展不倫戀。賴女在另案中坦承，兩人每周發生2至3次性行為，總次數破百次，甚至曾約在廁所激戰並由男方偷拍照片。雙方還特地開設臉書分身帳號，由賴女傳送穿著內衣、絲襪露大腿的性感照，大聊鹹濕露骨話題。

人妻得知真相後大受打擊，連續多日哭泣更前往心理諮商所求助，決定提告向賴女求償200萬元。

台中地院審理時，賴女抗辯配偶權不受憲法保障，並主張自己因良心不安主動提分手，卻遭男方持隱私照片威脅，長期處於壓力下，認為索賠金額過高。

法官引述大法官釋字打臉違憲說，確認賴女嚴重破壞婚姻，考量人妻月入8萬餘元、賴女月入約3萬元等條件，判賠75萬元。

賴女不服上訴，更加碼反咬人妻與丈夫同公司，認定正宮對這段關係早已知情甚至默許。二審法官調查對話紀錄發現，賴女在所謂的「受恐嚇期間」，仍主動傳訊甜喊「帥」、「今天吃得超開心」，甚至擔心分手、討論懷孕等假設性問題，毫無畏縮屈從之意。

台中高分院近日審結，法官認定，賴女遭脅迫與正宮默許等辯詞純屬卸責，但重新考量賴女每月收入僅3至4萬元，須扶養子女及罹癌婆婆，而人妻名下有房地產，將賠償金額自一審的75萬元酌減至60萬元，全案確定。