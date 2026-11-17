檢察官指揮調查局等單位破解駭客入侵政府救災救護系統路徑和方法。（記者鄭國樑／翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 駭客以AI自動化攻擊入侵消防救護系統，竊取OHCA等派遣資訊轉賣殯葬業者，協助業者搶先接觸家屬牟利，檢調已擴大偵辦並拘提多名涉案人。

駭客 集團利用AI代理程式，入侵中央及地方消防機關救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA（到院前心肺功能停止）救護資訊，再轉售殯葬業者搶生意牟利；調查局資安站日前搜索約談4人到案，桃園地檢署聲押禁見張姓、林姓駭客獲准，李姓駭客以13萬7000元台幣交保，提供無線電截聽救護通訊的楊姓業者聲押未准。

全案源於今年9月間，蘇姓非法殯葬業者以未合法登記的禮儀公司名義，透過無線電截聽方式，私下向往生者家屬謊稱是公務機關指派協助喪葬事宜，收取高額費用卻未履約，被依詐欺罪偵辦。

檢調清查系統異常連線紀錄，比對網路使用軌跡與數位證據，發現蘇男與自稱「bossjy」及「jy技術團隊」的張男、林男及李男合作，以非法手段入侵消防署及桃園市政府消防局救災救護資訊系統，取得報案時間、地點及案類等即時救護派遣個資。

該集團從今年4月起，透過境外虛擬私人伺服器（VPS）為跳板，架設名為「BOSSAI」的AI自動化攻擊系統，利用多個AI代理程式為滲透工具，攻擊救災救護勤務派遣系統，取得OHCA等救護救災勤務派遣資訊，再販售殯葬業者，業者得以在民眾往生後第一時間趕抵現場「搶屍」，招攬殯葬業務，嚴重侵害公務機密。

蘇男另向經營二手無線電設備的楊男，購買燒錄桃園市消防局專用救護、救災頻道無線電設備，截聽救護派遣通訊，檢警調10日拘提楊男到案，12日兵分八路搜索約談張男、林男及李男等3人。初步調查，具有資訊技術背景的張男與林男是同夥，李男屬另個駭客集團，擴大偵辦。